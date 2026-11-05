Bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất can thiệp hỗ trợ hành khách gặp vấn đề sức khỏe trên chuyến bay

Bác sĩ Nguyễn Văn Bé Hai đang thăm khám sức khỏe cho người cao tuổi. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Sự việc xảy ra trên chuyến bay VN1415 của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, khởi hành từ Buôn Ma Thuột đến Thành phố Hồ Chí Minh lúc 19 giờ 50 phút ngày 2/11.

Khoảng 15 phút sau khi máy bay cất cánh, một nữ hành khách 64 tuổi xuất hiện triệu chứng run tay chân, chóng mặt và buồn nôn.

Tiếp viên hàng không đã hỗ trợ ban đầu nhưng tình trạng của hành khách chưa cải thiện sau khoảng 10 phút. Phi hành đoàn phát thông báo tìm kiếm nhân viên y tế trên chuyến bay. Ngồi cách vị trí người bệnh khoảng 2 hàng ghế, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Bé Hai nhanh chóng đến hỗ trợ.

Cùng tham gia hỗ trợ còn có 4 bác sĩ khác. Sau khi trao đổi, các đồng nghiệp thống nhất đề nghị bác sĩ Bé Hai, người có chuyên môn tim mạch, trực tiếp đánh giá tình trạng và xử trí cho hành khách.

Bác sĩ Nguyễn Văn Bé Hai can thiệp hỗ trợ kịp thời nữ hành khách gặp vấn đề sức khỏe trên chuyến bay. (Ảnh: Internet)

Qua kiểm tra, huyết áp người bệnh ở mức 160/90mmHg. Bác sĩ nhận định hành khách bị tăng huyết áp, kèm chóng mặt và buồn nôn. Khoảng 15 phút sau, các triệu chứng giảm dần, người bệnh bớt chóng mặt và tình trạng ổn định hơn. Khi máy bay hạ cánh, bác sĩ đã thông tin về tình trạng sức khỏe cũng như quá trình hỗ trợ cho bộ phận y tế sân bay để tiếp tục tiếp nhận, đánh giá.

Giữa hành trình trên không, sự phối hợp nhanh chóng của các bác sĩ và phi hành đoàn đã giúp một hành khách vượt qua thời điểm sức khỏe bất ổn. Với những người có mặt trên chuyến bay, đó còn là một trải nghiệm đáng nhớ về trách nhiệm nghề nghiệp và sự sẻ chia dành cho người cần giúp đỡ.