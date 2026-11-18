Bệnh nhân được phẫu thuật lấy xương cá ra ngoài.

Bệnh nhân là P.T.N. (29 tuổi), nhập viện trong tình trạng đau bụng quanh rốn, có lúc đau quặn, đau lan khu trú hố chậu phải.

Theo lời bệnh nhân, sau bữa ăn cá cách đó khoảng 3 ngày, đến khoảng 1 giờ ngày 17-11, bệnh nhân bắt đầu đau bụng dữ dội, kéo dài, bụng nặng nề, kèm chóng mặt nên đến bệnh viện thăm khám.

Tại Bệnh viện Quân y 120, qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ xác định nguyên nhân là dị vật xương cá xuyên qua thành hồi tràng, gây thủng ruột. Đây là tình trạng nguy hiểm, cần can thiệp kịp thời để hạn chế nguy cơ viêm nhiễm và các biến chứng trong ổ bụng.

Ca mổ do Trung tá, BS.CKI Đặng Nguyễn Hoàng Thanh làm phẫu thuật viên chính cùng ê-kíp phối hợp thực hiện. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi, chăm sóc tại Khoa Ngoại Tổng hợp. Đến ngày 18-11, bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe cơ bản ổn định.

Theo Đại tá, BS.CKII Nguyễn Thành Long, người dân cần thận trọng khi ăn các loại cá nhiều xương, nhất là xương nhỏ, sắc nhọn, khó nhận biết. Dị vật có thể đi sâu vào đường tiêu hóa, gây tổn thương mà người ăn không hề hay biết.

Khi có biểu hiện đau bụng kéo dài, đau tăng dần, đau quặn từng cơn hoặc kèm chóng mặt, nôn ói, người dân cần đến cơ sở y tế thăm khám kịp thời. Không tự ý áp dụng các mẹo dân gian như: Nuốt cơm, chuối để đẩy xương cá xuống, vì có thể khiến dị vật di chuyển sâu hơn, làm tăng nguy cơ tổn thương.