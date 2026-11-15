Bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tư vấn khi cần khám xoang

Tôi thường xuyên bị nghẹt mũi, chảy nước mũi, đau nhức vùng trán và hai bên má, nhất là khi thời tiết thay đổi. Xin chuyên gia cho biết những dấu hiệu này có phải là viêm xoang không? (Minh Hằng - Hà Nội).

Thạc sĩ, bác sĩ Vũ Văn Tiến- chuyên khoa Tai Mũi Họng - Phòng khám đa khoa cơ sở Cầu Giấy, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tư vấn:

Viêm xoang là tình trạng viêm niêm mạc các xoang cạnh mũi, thường liên quan đến nhiễm virus, vi khuẩn hoặc dị ứng. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, dễ khởi phát hoặc tái phát khi thời tiết thay đổi, môi trường ô nhiễm hoặc sau các đợt viêm đường hô hấp trên. Nếu không được theo dõi và điều trị phù hợp, viêm xoang có thể kéo dài, tái phát nhiều lần, ảnh hưởng đến giấc ngủ, khả năng tập trung và chất lượng cuộc sống.

1. Những nguyên nhân gây viêm xoang

Viêm xoang thường xuất hiện sau các đợt cảm lạnh hoặc nhiễm virus đường hô hấp trên. Trong một số trường hợp, vi khuẩn có thể phát triển khiến tình trạng viêm kéo dài hoặc diễn biến nặng hơn. Bên cạnh đó, viêm mũi dị ứng cũng là yếu tố thuận lợi do gây phù nề niêm mạc, cản trở quá trình dẫn lưu dịch trong xoang.

Các yếu tố môi trường như khói bụi, ô nhiễm không khí, khói thuốc lá và hóa chất kích thích đường hô hấp cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Ngoài ra, những bất thường cấu trúc mũi như lệch vách ngăn hoặc polyp mũi có thể cản trở thông khí, dẫn lưu xoang, khiến tình trạng viêm dễ kéo dài hoặc tái phát.

2. Những dấu hiệu nhận biết viêm xoang

Người mắc viêm xoang thường có biểu hiện nghẹt mũi, khó thở bằng đường mũi ở một hoặc cả hai bên. Dịch mũi có thể trong hoặc đặc, đôi khi chuyển màu vàng, xanh. Người bệnh cũng có thể cảm thấy đau nhức, căng tức vùng trán, hai bên má, sống mũi hoặc khu vực giữa hai mắt.

Xoang là bệnh lý tai mũi họng phổ biến. Ảnh: Magnific.

Một số triệu chứng khác gồm đau đầu, giảm hoặc mất khứu giác, mệt mỏi và hơi thở có mùi. Ho kéo dài cũng có thể xuất hiện, thường rõ hơn vào ban đêm do dịch mũi chảy xuống thành sau họng.

3. Những người có nguy cơ cao

Những người có tiền sử viêm mũi dị ứng, thường xuyên tiếp xúc với khói bụi, hóa chất hoặc môi trường ô nhiễm có nguy cơ mắc viêm xoang cao hơn. Người hút thuốc lá, thường xuyên hít phải khói thuốc, có polyp mũi, lệch vách ngăn mũi hoặc hệ miễn dịch suy giảm cũng dễ gặp tình trạng này.

4. Khi nào cần đi khám?

Người bệnh nên đi khám nếu tình trạng nghẹt mũi, chảy dịch mũi, đau nhức vùng mặt kéo dài trên 10 ngày mà không cải thiện; triệu chứng nặng lên sau khi đã thuyên giảm hoặc viêm xoang tái phát nhiều lần.

Đặc biệt, cần đi khám ngay khi xuất hiện các dấu hiệu như sưng đỏ quanh mắt, nhìn mờ, nhìn đôi, đau đầu dữ dội, cứng gáy hoặc rối loạn ý thức. Đây có thể là những dấu hiệu cảnh báo biến chứng nguy hiểm, cần được đánh giá và xử trí kịp thời.

Người bệnh không nên tự ý sử dụng kháng sinh hoặc thuốc xịt co mạch kéo dài vì có thể gây tác dụng không mong muốn. Khi xuất hiện triệu chứng bất thường hoặc bệnh tái phát nhiều lần, cần thăm khám chuyên khoa Tai Mũi Họng để được chẩn đoán và điều trị phù hợp.