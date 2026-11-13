Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh được công nhận là thành viên Hội Hàn lâm Da liễu Châu Á

BS.CKII Nguyễn Thị Minh, Trưởng khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh được công nhận là thành viên Hội Hàn lâm Da liễu Châu Á năm 2026.

Đây là sự ghi nhận đối với năng lực chuyên môn, quá trình học tập, nghiên cứu và những đóng góp của bác sĩ Nguyễn Thị Minh trong lĩnh vực Da liễu. Việc tham gia tổ chức chuyên môn này cũng tạo điều kiện để bác sĩ mở rộng giao lưu, trao đổi học thuật với đội ngũ chuyên gia, đồng nghiệp trong khu vực và quốc tế; cập nhật những tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị các bệnh lý về da.

Việc được công nhận là thành viên Hội Hàn lâm Da liễu Châu Á không chỉ là dấu mốc trong quá trình phát triển chuyên môn của BSCKII Nguyễn Thị Minh mà còn góp phần khẳng định chất lượng nguồn nhân lực y tế của bệnh viện. Đây cũng là cơ hội để Bệnh viện Đa khoa tỉnh tăng cường kết nối, trao đổi chuyên môn, cập nhật tiến bộ y học, từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

PV