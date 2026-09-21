Bác sĩ Bệnh viện 19-8 nhận giải thưởng cống hiến tại hội nghị quốc tế tại Hàn Quốc

Theo Bệnh viện 19-8, từ ngày 17-19/9, tại thành phố Busan, Hàn Quốc, TS.BS Hàn Viết Trung, đại diện Bệnh viện 19-8 tham dự và báo cáo khoa học tại Hội nghị Quốc tế về Ghép tế bào gốc tạo máu 2026 (ICBMT 2026).

ICBMT là diễn đàn khoa học chuyên sâu trong lĩnh vực huyết học, ghép tế bào gốc tạo máu và liệu pháp miễn dịch tế bào. Hội nghị năm nay quy tụ các chuyên gia, nhà khoa học và bác sĩ đến từ hơn 30 quốc gia, với gần 50 báo cáo tập trung vào những tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị bệnh lý huyết học, ghép tế bào gốc và các kỹ thuật chuyên sâu liên quan.

TS.BS Hàn Viết Trung tham dự ICBMT 2026, có bài báo cáo khoa học và nhận ﻿giải thưởng Cống hiến quốc tế.

Trong khuôn khổ chương trình, TS.BS Hàn Viết Trung đã trình bày báo cáo khoa học, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và trao đổi chuyên môn với các đồng nghiệp quốc tế. Đây là cơ hội để cập nhật những thành tựu mới của y học thế giới, tiếp cận các xu hướng điều trị hiện đại, đồng thời giới thiệu những kinh nghiệm chuyên môn của Việt Nam tại một diễn đàn khoa học có uy tín.

Đặc biệt, trong vai trò đại diện Bệnh viện 19-8, TS.BS Hàn Viết Trung đã được Ban Tổ chức trao tặng “Overseas Contribution Award” – Giải thưởng Cống hiến quốc tế, ghi nhận sự tham gia và những đóng góp tại ICBMT 2026. Giải thưởng là dấu ấn đáng ghi nhận đối với cá nhân bác sĩ, đồng thời thể hiện tinh thần chủ động hội nhập và tham gia ngày càng sâu rộng của đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện 19-8 trong các hoạt động khoa học chuyên ngành.

Chuyến công tác không chỉ mang lại những kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn mới mà còn tạo điều kiện kết nối với các chuyên gia, bệnh viện và trung tâm y khoa quốc tế. Những mối liên hệ này mở ra thêm cơ hội hợp tác trong nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực, trao đổi chuyên gia và tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật, góp phần phục vụ định hướng phát triển các lĩnh vực huyết học và ghép tế bào gốc tại Bệnh viện 19-8.

Hội nghị Quốc tế về Ghép tế bào gốc tạo máu 2026 quy tụ các chuyên gia, nhà khoa học và bác sĩ ﻿ đến từ hơn 30 quốc gia.

Trong một chia sẻ mới đây của TS.BS Hàn Viết Trung tại Hội thảo khoa học quốc tế "Tế bào gốc từ nghiên cứu lâm sàng tới ứng dụng thực tế", anh cho biết, ghép tế bào gốc tạo máu hiện là một trong những chỉ định quan trọng trong điều trị ung thư máu, giúp tái tạo hệ tạo máu sau hóa trị liều cao, kéo dài thời gian sống và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Bệnh viện 19-8 đã triển khai thường quy kỹ thuật ghép tế bào gốc tự thân trong điều trị đa u tủy xương và một số bệnh lý huyết học, đồng thời đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai ghép tế bào gốc đồng loài, mở rộng cơ hội điều trị cho người mắc các bệnh như lơ xê mi cấp, suy tủy xương hay thalassemia.

Không chỉ dừng ở điều trị ung thư máu, công nghệ tế bào gốc được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng sang các bệnh tự miễn như lupus ban đỏ hệ thống, lưu trữ tế bào gốc, hỗ trợ sinh sản và xa hơn là kết hợp với công nghệ chỉnh sửa gen trong điều trị các bệnh lý di truyền.

Hiện nay, chi phí ghép tế bào gốc tự thân tại Việt Nam khoảng 70-100 triệu/ca, rẻ hơn nhiều lần so với nhiều nước châu Âu.

TS.BS Hàn Viết Trung báo cáo tại Hội thảo khoa học quốc tế ﻿"Tế bào gốc từ nghiên cứu lâm sàng tới ứng dụng thực tế".

Bên cạnh việc phát triển các kỹ thuật ghép tế bào gốc, Bệnh viện 19-8 đang hướng tới triển khai trị liệu tế bào và xây dựng trung tâm hỗ trợ, bảo tồn khả năng sinh sản cho bệnh nhân ung thư trẻ tuổi. Theo bác sĩ, điều trị thành công không chỉ giúp người bệnh vượt qua bệnh tật mà còn tạo điều kiện để họ tiếp tục thực hiện những dự định trong cuộc sống, trong đó có cơ hội làm cha, làm mẹ sau điều trị.

Theo TS.BS Hàn Viết Trung, để làm chủ các kỹ thuật này, Bệnh viện 19-8 đã đầu tư đồng bộ về phòng sạch, trang thiết bị hiện đại và đội ngũ đa chuyên khoa nhằm bảo đảm an toàn và hiệu quả điều trị.

Việc bác sĩ của Bệnh viện 19-8 tham gia báo cáo và được ghi nhận tại một diễn đàn khoa học quốc tế là hoạt động thiết thực trong quá trình nâng cao chất lượng chuyên môn, mở rộng hợp tác và từng bước làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu. Những kiến thức, kinh nghiệm và kết nối thu nhận được sẽ tiếp tục được chia sẻ, nghiên cứu và vận dụng phù hợp vào thực tiễn, hướng tới nâng cao hiệu quả điều trị và chăm sóc người bệnh.

Đây cũng là một dấu ấn trong hành trình phát triển của Bệnh viện 19-8, thể hiện quyết tâm chủ động hội nhập, không ngừng học hỏi và tăng cường hợp tác với các cơ sở y tế trong khu vực và trên thế giới, vì mục tiêu chăm sóc ngày càng tốt hơn sức khỏe cán bộ, chiến sĩ Công an và nhân dân.