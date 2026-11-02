Bác sĩ Ahn Jung Won và khoảng lặng 6 tháng trong sự nghiệp

Nhắc đến Hospital Playlist, Ahn Jung Won là một trong những nhân vật để lại nhiều thiện cảm với khán giả. Vị bác sĩ khoa nhi có vẻ ngoài hiền lành, luôn tận tâm với bệnh nhân và dành tình cảm đặc biệt cho những đứa trẻ được Yoo Yeon Seok thể hiện. Tuy nhiên, trước khi ghi dấu ấn với hình ảnh bác sĩ được yêu mến này, nam diễn viên từng có khoảng thời gian sự nghiệp chững lại mà chính anh mới đây đã nhắc lại.

Yoo Yeon Seok được khán giả yêu mến qua vai bác sĩ Ahn Jung Won trong bộ phim Hospital Playlist.

Trong cuộc trò chuyện trên kênh YouTube Channel Jo Jung Seok đăng tải ngày 30/10/2026, Yoo Yeon Seok tiết lộ một dự án mà anh dự định tham gia bất ngờ không thể tiếp tục vì quá trình casting đổ vỡ. Sự việc khiến nam diễn viên phải tạm ngừng ghi hình khoảng 6 tháng.

Anh xem đây là giai đoạn chững lại trong sự nghiệp. Đáng chú ý, khoảng thời gian ấy sau đó khép lại khi Yoo Yeon Seok nhận được lời mời tham gia Người thầy đức. Nhắc về tác phẩm, nam diễn viên dành nhiều lời ghi nhận cho Han Suk Kyu, người đã giúp anh học hỏi được nhiều điều trong quá trình làm việc chung.

Đi du lịch, theo đuổi sở thích và nhận ra mình vẫn yêu diễn xuất

Một trong những điều đáng chú ý khi nhìn lại khoảng thời gian trước Người thầy đức là cách Yoo Yeon Seok tận dụng những ngày không có lịch ghi hình.

Trong cuộc phỏng vấn với The Diva Review ngày 9/9/2016, nam diễn viên từng chia sẻ về kỳ nghỉ đầu tiên sau một chuỗi dự án liên tục. Trước đó, anh tham gia nhiều bộ phim điện ảnh như Perfect Proposal, The Beauty Inside, Mood of the Day, đồng thời đảm nhận vai chính trong phim truyền hình Warm and Cozy.

Nam diễn viên từng chia sẻ về kỳ nghỉ đầu tiên sau chuỗi dự án liên tục, khi anh dành thời gian du lịch và theo đuổi sở thích cá nhân.

Yoo Yeon Seok cho biết trước đây, khi có cơ hội nhận những vai diễn mình mong muốn, anh không muốn dành thời gian nghỉ ngơi mà muốn thử sức với nhiều dạng nhân vật khác nhau để tích lũy kinh nghiệm. Chỉ sau khi hoàn thành loạt dự án, anh mới nghĩ rằng bản thân cần một kỳ nghỉ.

Nam diễn viên kể rằng mình đã đi du lịch và dành thời gian cho những sở thích cá nhân. Ban đầu, anh nghĩ bản thân sẽ rất vui khi được tận hưởng kỳ nghỉ sau thời gian làm việc liên tục. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế lại khiến anh nhận ra điều khác biệt: bản thân cảm thấy hào hứng hơn khi được diễn xuất.

Chia sẻ này cho thấy khoảng thời gian không có lịch làm việc không chỉ là dịp để nam diễn viên nghỉ ngơi mà còn giúp anh nhìn lại điều mình thực sự muốn theo đuổi. Dù được trải nghiệm những hoạt động ngoài công việc, Yoo Yeon Seok vẫn nhận ra niềm vui lớn nhất của mình nằm ở diễn xuất.

Cần lưu ý, cuộc phỏng vấn năm 2016 nói về kỳ nghỉ sau chuỗi dự án liên tục, không xác nhận từng hoạt động cụ thể diễn ra trong toàn bộ 6 tháng được anh nhắc lại vào năm 2026. Tuy nhiên, đây là tư liệu gần thời điểm anh nhận lời tham gia Người thầy đức, giúp khán giả hiểu thêm về cách nam diễn viên nhìn nhận khoảng nghỉ trong sự nghiệp.

Cơ duyên với Người thầy đức và sự ghi nhận dành cho tiền bối

Sau khoảng thời gian chững lại, Yoo Yeon Seok nhận được lời mời tham gia Người thầy đức (Dr. Romantic). Trong phim, anh đảm nhận vai Kang Dong Joo, một bác sĩ trẻ có năng lực nhưng mang nhiều tham vọng và những tổn thương riêng.

Cơ duyên với Người thầy y đức giúp Yoo Yeon Seok có cơ hội làm việc cùng Han Suk Kyu và Seo Hyun Jin.

Tác phẩm xoay quanh bệnh viện Doldam cùng những câu chuyện về nghề y, nơi bác sĩ Kim Sa Bu do Han Suk Kyu thủ vai trở thành người dẫn dắt các bác sĩ trẻ. Bên cạnh Kang Dong Joo, bộ phim còn có sự góp mặt của Seo Hyun Jin trong vai Yoon Seo Jung.

Nhắc lại dự án trong cuộc trò chuyện mới đây, Yoo Yeon Seok cho biết mình đã học hỏi được rất nhiều từ Han Suk Kyu. Nam diễn viên đặc biệt nhớ những lời khuyên và sự động viên mà đàn anh dành cho mình trong quá trình ghi hình. Anh cũng nhắc đến sự ăn ý với Seo Hyun Jin, xem đó là một trong những kỷ niệm đáng nhớ khi tham gia bộ phim.

Đối với Yoo Yeon Seok, Người thầy đức vì thế không chỉ là một dự án đánh dấu sự trở lại sau khoảng thời gian không ghi hình mà còn là cơ hội để anh tiếp tục trau dồi kinh nghiệm diễn xuất. Bộ phim đạt mức rating cao nhất 27,1% theo chia sẻ được nhắc lại trong cuộc trò chuyện, đồng thời trở thành một trong những tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp của nam diễn viên.

Từ Kang Dong Joo đến Ahn Jung Won, những vai diễn tạo nên dấu ấn

Trước khi được khán giả quốc tế biết đến rộng rãi qua Hospital Playlist, Yoo Yeon Seok đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Anh ra mắt với vai diễn trong Oldboy năm 2003, sau đó được chú ý hơn qua nhân vật Chilbong trong Reply 1994.

Đến Người thầy y đức, nam diễn viên tiếp tục tạo dấu ấn với hình ảnh Kang Dong Joo, một bác sĩ trẻ phải học cách trưởng thành trong môi trường y tế nhiều áp lực. Sau đó, vai Ahn Jung Won trong Hospital Playlist lại mang đến màu sắc khác: một bác sĩ khoa nhi ấm áp, tận tâm và có đời sống nội tâm nhiều cảm xúc.

Từ Chilbong trong Reply 1994, Kang Dong Joo trong Người thầy y đức đến Ahn Jung Won trong Hospital Playlist, Yoo Yeon Seok ghi dấu qua nhiều dạng nhân vật.

Từ những nhân vật có tính cách khác biệt, Yoo Yeon Seok cho thấy khả năng biến hóa qua nhiều dạng vai diễn. Nhìn lại hành trình ấy, khoảng thời gian 6 tháng không ghi hình trở thành một dấu mốc đáng nhớ, không chỉ bởi dự án casting bất ngờ đổ vỡ mà còn bởi cơ hội để anh nhìn lại tình yêu với nghề.

Có lẽ điều đáng chú ý nhất trong câu chuyện của Yoo Yeon Seok không nằm ở việc anh đã nghỉ bao lâu, mà là sau khoảng lặng ấy, nam diễn viên vẫn tìm thấy lý do để tiếp tục đứng trước ống kính. Và với khán giả, hình ảnh bác sĩ Ahn Jung Won trong Hospital Playlist cũng là một trong những dấu ấn đáng nhớ trên hành trình đó.