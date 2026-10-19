Bác sĩ 43 tuổi tử nạn cùng con gái 3 tuổi trong vụ máy bay đâm vào núi, hé lộ dữ liệu hành trình bất thường

Một bác sĩ cấp cứu 43 tuổi tại bang Colorado (Mỹ) cùng con gái nhỏ đã thiệt mạng sau khi chiếc máy bay cỡ nhỏ do ông điều khiển đâm vào vùng núi gần Eldorado Springs. Dữ liệu theo dõi chuyến bay ghi nhận một số diễn biến bất thường, trong khi nguyên nhân tai nạn vẫn đang được điều tra.

Nạn nhân là Aaron Gingrich, bác sĩ cấp cứu đồng thời là người đam mê biểu diễn nhào lộn trên không nghiệp dư. Chiều 4/10, ông đưa con gái Isabella lên chiếc máy bay riêng, khởi hành từ sân bay Vance Brand tại thành phố Longmont, bang Colorado.

Máy bay đâm vào vùng núi ở độ cao hơn 2.200 m

Theo thông tin được công bố, chiếc máy bay đã bay trên bầu trời khu vực phía bắc Colorado trong gần 3 giờ trước khi gặp nạn tại vùng núi gần Eldorado Springs. Vụ việc khiến cả hai cha con tử vong.

Theo báo cáo sơ bộ của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB), chiếc máy bay gặp nạn là Diamond DA40, thuộc dòng máy bay một động cơ. Các mảnh vỡ được tìm thấy ở độ cao khoảng 7.360 feet, tương đương 2.243 m so với mực nước biển.

Nam bác sĩ cùng con gái 2 tuổi (Ảnh:GoFundMe)

Dữ liệu theo dõi cho thấy trong những phút cuối trước khi xảy ra tai nạn, máy bay duy trì độ cao khoảng 7.375 feet, tương đương 2.248 m. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến máy bay lao vào khu vực núi hiện chưa được xác định. Kết luận chính thức sẽ được đưa ra sau khi quá trình điều tra hoàn tất.

Đáng chú ý, dữ liệu hành trình cho thấy chuyến bay của Aaron Gingrich có một số diễn biến khó hiểu.

Theo bản ghi âm liên lạc hàng không trên LiveATC được truyền thông dẫn lại, một phi công khác từng phàn nàn qua vô tuyến về cách cất cánh của Gingrich. Người này cho rằng hành động đó nguy hiểm và gây ảnh hưởng đến các máy bay khác trong khu vực.

Dù vậy, những thông tin trên chưa đủ cơ sở để xác định liệu đường bay bất thường hoặc cách cất cánh trước đó có liên quan đến vụ tai nạn hay không. Các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục thu thập chứng cứ và làm rõ những tình tiết liên quan.

Bác sĩ từng làm việc tại nhiều quốc gia, đam mê nhào lộn trên không

Trước khi qua đời, Aaron Gingrich làm việc tại khoa Cấp cứu, Trường Y Anschutz thuộc Đại học Colorado. Ông sinh sống tại thành phố Boulder, bang Colorado, trong căn nhà được truyền thông cho biết có giá trị hơn một triệu USD.

Gingrich lấy bằng phi công tư nhân vào năm 2016. Trong quá trình hành nghề y, ông từng làm bác sĩ cấp cứu tại 5 bang của Mỹ và 6 quốc gia. Năm 2022, ông còn thành lập một phòng khám điều trị bằng ketamine tại bang Texas.

Ngoài công việc chuyên môn, Gingrich có niềm đam mê với bộ môn nhào lộn trên không và tham gia biểu diễn nghiệp dư. Sau khi ông qua đời, một đoàn biểu diễn nhào lộn tại Thụy Sĩ đã đăng tải lời tưởng niệm trên mạng xã hội, bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của ông.

“ Nguồn năng lượng tích cực, lòng tốt và cách anh ấy mang tiếng cười cùng âm nhạc đến với mọi người sẽ mãi ở lại trong trái tim chúng tôi. Mong anh tiếp tục bay lượn ở một thế giới khác”, lời tưởng niệm viết.

Sau vụ tai nạn, một chiến dịch gây quỹ trên nền tảng GoFundMe được thành lập nhằm hỗ trợ Lauren Willcox, mẹ của bé Isabella, đồng thời quyên góp kinh phí xây dựng bia tưởng niệm cho cô bé.

Theo thông tin được cung cấp, chiến dịch đã nhận được hơn 17.000 USD, tương đương khoảng 440 triệu đồng, từ những người ủng hộ.

Vụ tai nạn khiến hai cha con Aaron Gingrich thiệt mạng vẫn đang được NTSB điều tra. Nguyên nhân chính xác và những yếu tố có thể dẫn đến cú va chạm vào vùng núi hiện chưa được làm rõ, cần chờ kết quả điều tra chính thức.