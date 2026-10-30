Bắc Quang xây dựng tuyến phố xanh, sạch, đẹp

Chung tay làm đẹp diện mạo đô thị

Là địa bàn có lợi thế về giao thông, thương mại và dịch vụ, Bắc Quang có điều kiện để phát triển các khu dân cư tập trung, tạo điểm nhấn về cảnh quan và nâng cao chất lượng không gian sống. Tuy nhiên, cùng với quá trình phát triển, công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, sắp xếp hoạt động kinh doanh, bảo đảm hành lang giao thông và giữ gìn mỹ quan cũng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao. Nếu thiếu sự quản lý thường xuyên và ý thức tự giác của người dân, những hạn chế như rác thải không đúng nơi quy định, vật dụng lấn chiếm vỉa hè, biển quảng cáo thiếu đồng bộ hay cảnh quan chưa được chăm sóc sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến diện mạo khu dân cư.

Lãnh đạo xã Bắc Quang kiểm tra tuyến đường Võ Thị Sáu, thôn Nguyễn Huệ.

Từ thực tế đó, việc xây dựng các tuyến phố văn minh xanh, sạch, đẹp được xã Bắc Quang triển khai thực hiện theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn những tuyến đường đủ điều kiện, xác định rõ nội dung cần chỉnh trang và phân công trách nhiệm cụ thể. Xã Bắc Quang đang triển khai xây dựng các tuyến phố xanh, sạch, đẹp. Các tuyến được lựa chọn gồm các tuyến phố tập trung tại những khu vực có mật độ dân cư, hoạt động kinh doanh và giao thông tương đối cao như đường Trường Chinh, Võ Thị Sáu, Phan Bội Châu...

Điểm đáng chú ý trong quá trình triển khai thực hiện là việc chỉnh trang gắn với điều kiện thực tế của từng tuyến phố. Đối với những đoạn đường đã có hạ tầng cơ bản, trọng tâm là duy trì vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang mặt tiền, sắp xếp biển hiệu và bảo đảm trật tự hành lang đường bộ. Với những vị trí còn hạn chế về hạ tầng, xã tiến hành rà soát, xác định thứ tự ưu tiên, huy động các nguồn lực phù hợp để từng bước hoàn thiện. Cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, sự đồng thuận của người dân giữ vai trò quan trọng. Bởi phần lớn diện mạo các tuyến phố được tạo nên từ chính những việc làm hằng ngày của mỗi gia đình, hộ kinh doanh: Không xả rác ra đường; không bày bán hàng hóa tùy tiện; chủ động vệ sinh khu vực trước nhà; chăm sóc cây xanh; thực hiện quy định về quảng cáo, xây dựng và giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

Rõ tiêu chí, minh bạch nguồn lực

Để xây dựng tuyến phố xanh, sạch, đẹp không chỉ dừng lại ở phong trào, việc xác định bộ tiêu chí đánh giá và nguồn lực thực hiện là yêu cầu quan trọng. Các tiêu chí được cụ thể hóa, phù hợp với điều kiện thực tế của xã Bắc Quang, đồng thời có thể kiểm tra, đối chiếu và đánh giá bằng kết quả cụ thể.

Lát gạch vỉa hè trên đường Trường Chinh, thôn Việt Quang.

Theo định hướng triển khai, những nội dung cần quan tâm gồm: Hạ tầng giao thông và hệ thống chiếu sáng được duy trì, bảo đảm an toàn; vệ sinh môi trường được thực hiện thường xuyên; cảnh quan, cây xanh được chăm sóc và không gian công cộng được mở rộng; hoạt động kinh doanh bảo đảm trật tự; nhà ở, công trình và biển hiệu được chỉnh trang phù hợp; người dân chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông và xây dựng nếp sống văn minh. Bên cạnh đó, xã chú trọng vai trò tự quản của cộng đồng, việc duy trì kết quả sau khi tuyến phố đưa vào sử dụng và trách nhiệm của các đơn vị, hộ dân liên quan được quy định chặt chẽ gắn với trách nhiệm cụ thể. Đây sẽ là căn cứ để người dân sinh sống trên các tuyến phố phấn đấu, đồng lòng triển khai thực hiện.

Về kinh phí, xã công khai các nguồn lực đầu tư, trong đó phân định rõ phần ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa và sự đóng góp tự nguyện của cộng đồng. Theo đó, tổng kinh phí chỉnh trang các tuyến phố là 28,7 tỷ đồng, trong đó ngân sách hỗ trợ 28,4 tỷ đồng, nguồn huy động hợp pháp khác là 300 triệu đồng. Nguồn kinh phí được ưu tiên cho những hạng mục thiết thực như các hạng mục hệ thống chiếu sáng, cây xanh, thoát nước, biển hiệu, vệ sinh môi trường hoặc chỉnh trang vỉa hè, mặt đường.

Việc huy động đóng góp của người dân được bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định, phù hợp điều kiện của từng hộ và trên tinh thần tự nguyện. Những hạng mục được đầu tư được xác định rõ đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, bảo dưỡng; đồng thời có phương án duy trì để tránh tình trạng công trình xuống cấp, cảnh quan tái diễn nhếch nhác sau khi hoàn thành chỉnh trang.

Đồng chí Hoàng Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Quang cho biết: “Xây dựng tuyến phố xanh, sạch, đẹp không chỉ là chỉnh trang đường sá, cảnh quan mà quan trọng hơn là tạo sự chuyển biến trong ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân cùng chung tay tạo môi trường đáng sống. Xã sẽ tập trung rà soát từng tuyến, xác định rõ những nội dung cần thực hiện, huy động các nguồn lực phù hợp và tăng cường kiểm tra, giám sát. Mục tiêu là xây dựng những tuyến phố thực sự sạch đẹp, văn minh, có sự tham gia thường xuyên của cộng đồng và duy trì được kết quả lâu dài.

Ông Hoàng Đăng Ban, người dân sống trên tuyến đường Trường Chinh, thôn Việt Quang chia sẻ: “Khi xã triển khai xây dựng tuyến phố kiểu mẫu, tuyến phố văn minh, chúng tôi hiểu rằng muốn đường phố sạch đẹp thì mỗi gia đình phải tự giác thực hiện trước. Gia đình tôi đã chủ động tham gia đóng góp tiền, giữ vệ sinh khu vực trước cửa, sắp xếp hàng hóa gọn gàng, không lấn chiếm lối đi chung và nhắc nhở các thành viên trong gia đình cùng thực hiện để duy trì tuyến phố ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Với cách làm bài bản, có kế hoạch, nguồn lực minh bạch và lấy người dân làm chủ thể, các tuyến phố văn minh, kiểu mẫu ở Bắc Quang sẽ được duy trì và phát huy hiệu quả, góp phần tạo nên diện mạo Bắc Quang ngày càng khang trang, phát triển bền vững.