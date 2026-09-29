Bắc Quang phát động trồng cây vụ Đông năm 2026

Tại lễ phát động, xã yêu cầu các thôn tập trung cao độ cho thời vụ, chủ động chuẩn bị giống, phân bón, vật tư; lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện sản xuất, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ. Các cơ quan chuyên môn tiếp tục bám sát cơ sở, hướng dẫn người dân kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình sản xuất.

Sau lễ phát động, đông đảo cán bộ, người dân tham gia hưởng ứng trồng cây rau, đậu.

Theo kế hoạch, thời vụ gieo trồng vụ Đông tập trung từ 30/9 đến 15/10/2026, xã Bắc Quang phấn đấu gieo trồng 320,6 ha, trong đó 181 ha ngô và trên 139 ha rau, đậu các loại, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và thu nhập cho Nhân dân.