Chủ động tạo nguồn đảng viên

Đảng bộ xã Bắc Quang luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai đồng bộ các giải pháp tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Trong đó, chú trọng phát hiện những nhân tố tích cực từ phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, hoạt động đoàn thể, các phong trào văn hóa, xã hội và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Tính đến tháng 11/2026, Đảng bộ xã Bắc Quang có tổng số 3.625 đảng viên, sinh hoạt tại 52 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy xã. Trong đó có 9 đảng bộ, 17 chi bộ cơ quan và 26 chi bộ thôn. Đây là lực lượng nòng cốt trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Bí thư Chi bộ thôn Bảo Thắng Nguyễn Hồng Đặng trao Quyết định kết nạp Đảng của Đảng ủy cấp trên cho đảng viên.

Điểm đáng chú ý trong công tác tạo nguồn đảng viên của Bắc Quang là sự chủ động của các chi bộ trong việc rà soát, đánh giá, phát hiện quần chúng ưu tú ngay từ cơ sở. Thay vì chỉ tập trung vào thời điểm cuối năm hoặc khi có chỉ tiêu kết nạp, các chi bộ quan tâm theo dõi quá trình phấn đấu, rèn luyện của quần chúng thông qua những việc làm cụ thể. Từ đó, kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực, có ý thức trách nhiệm với cộng đồng, gương mẫu trong lao động, sản xuất và tích cực tham gia các phong trào tại địa phương để bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng. Nguồn phát triển đảng viên được quan tâm khai thác từ những người trực tiếp tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Những đoàn viên, hội viên tích cực trong các tổ chức chính trị - xã hội, những cá nhân có uy tín, trách nhiệm trong cộng đồng dân cư cũng là lực lượng được các chi bộ chú trọng phát hiện, bồi dưỡng. Tại các chi bộ cơ quan, trường học, công tác tạo nguồn được gắn với phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đổi mới phương pháp làm việc và xây dựng môi trường công tác đoàn kết, trách nhiệm.

Cùng với đó, vai trò của các tổ chức đoàn thể được phát huy trong việc phát hiện, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng. Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân... thông qua các phong trào, hoạt động thực tiễn để lựa chọn những nhân tố tiêu biểu. Đây vừa là môi trường để quần chúng rèn luyện, trưởng thành, vừa giúp cấp ủy, chi bộ có thêm cơ sở đánh giá phẩm chất, năng lực và động cơ phấn đấu vào Đảng.

Nâng cao chất lượng đảng viên

Từ việc chủ động tạo nguồn, triển khai đồng bộ các giải pháp và phát huy trách nhiệm của từng tổ chức đảng, công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ xã Bắc Quang năm 2026 đạt kết quả tích cực. Tính đến tháng 11/2026, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 114 đảng viên mới, đạt 103,6% chỉ tiêu năm 2026, vượt 4 đảng viên so với kế hoạch được giao. Các đảng viên mới kết nạp đều có độ tuổi khá trẻ trung bình từ 18 tuổi đến 40 tuổi; trình độ văn hóa 12/12 trở lên; đặc biệt đảng viên có trình độ trung cấp trở lên chiếm 32,5%; 80% là con em đồng bào các dân tộc thiểu số. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực của Đảng ủy xã Bắc Quang và các chi bộ trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, đồng thời khẳng định hiệu quả của việc quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở.

Việc hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới có ý nghĩa quan trọng trong trẻ hóa đội ngũ, bổ sung lực lượng kế cận cho các tổ chức đảng. Mỗi đảng viên mới được kết nạp là một nhân tố được lựa chọn, bồi dưỡng qua thực tiễn, góp phần tăng cường sức mạnh của tổ chức đảng, nhất là tại các địa bàn dân cư, nơi trực tiếp triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng đến với Nhân dân. Thực tế cho thấy, công tác phát triển đảng viên chỉ thực sự có ý nghĩa khi gắn chặt giữa số lượng và chất lượng. Vì vậy, cùng với việc phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, Đảng bộ xã Bắc Quang quan tâm thực hiện nghiêm túc các bước trong quy trình kết nạp, bảo đảm nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Việc lựa chọn quần chúng ưu tú được đặt trên cơ sở đánh giá toàn diện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Các chi bộ quan tâm phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú; thường xuyên nắm bắt quá trình rèn luyện, kịp thời động viên, hướng dẫn để quần chúng trưởng thành qua thực tiễn.

Đồng chí Hoàng Thị Thảo Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bắc Quang, đánh giá: Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên luôn được Đảng ủy xã xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Kết quả kết nạp đảng trong năm 2026 là tiền đề quan trọng để Đảng ủy xã tiếp tục chỉ đạo các chi bộ nâng cao chất lượng công tác tạo nguồn, phát hiện nhân tố tích cực từ các phong trào thi đua, hoạt động đoàn thể và thực tiễn lao động, sản xuất tại địa phương. Đồng thời, thực hiện chặt chẽ quy trình kết nạp, quan tâm giáo dục, rèn luyện đảng viên mới, bảo đảm phát triển đảng viên đi đôi với nâng cao chất lượng đội ngũ, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.