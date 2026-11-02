Bắc Quang biểu dương các điển hình trong phong trào thi đua 'Dân vận khéo' năm 2026

Lãnh đạo xã Bắc Quang khen thưởng cho các tập thể có mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu năm 2026.

Năm 2026, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được xã Bắc Quang triển khai gắn với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tiễn tại cơ sở. Toàn xã có 105 mô hình đăng ký thực hiện “Dân vận khéo”, trong đó có 86 mô hình được đánh giá hoạt động hiệu quả, qua đánh giá đã lựa chọn 7 mô hình tập thể tiêu biểu đề nghị biểu dương, khen thưởng.

Các mô hình tập trung giải quyết những vấn đề thiết thực trong đời sống Nhân dân, từ phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường đến bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Tiêu biểu như mô hình vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông tại thôn Thanh Bình; mô hình liên kết trồng dưa chuột theo hướng sản xuất hàng hóa; xã hội hóa xây dựng mái che Nhà văn hóa thôn Thượng Mỹ, xây dựng tuyến đường Ngõ 229 sáng - xanh - sạch - đẹp tại thôn Quang Sơn, tuyến đường ngõ Võ Thị Sáu tại thôn Nguyễn Huệ. Đặc biệt, mô hình Tổ hòa giải ở cơ sở thôn Pắc Há đã hòa giải thành công 12/12 vụ việc tiếp nhận; mô hình “Lá chắn đỏ” của Chi bộ Công an xã phát huy hiệu quả trong vận động hiến máu tình nguyện, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.

Tại hội nghị, xã Bắc Quang đã biểu dương, khen thưởng 7 tập thể có mô hình tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2026.