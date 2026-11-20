Xu hướng này phản ánh sự gia tăng sức hút của các điểm đến ở Bắc Phi đối với du khách châu Âu, đồng thời cho thấy mạng lưới kết nối hàng không giữa hai bờ Địa Trung Hải ngày càng mở rộng.

Báo cáo của Tổ chức An toàn hàng không châu Âu (Eurocontrol) công bố ngày 18/11 cho biết khu vực Bắc Phi, bao gồm Maroc, Algeria, Tunisia, Libya và Ai Cập, trung bình có 1.464 chuyến bay mỗi ngày kết nối với châu Âu. Lưu lượng hàng không giữa châu Âu và Bắc Phi đã tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Từ năm 1996, thời điểm Eurocontrol bắt đầu thống kê, đến năm 2009, Bắc Đại Tây Dương là khu vực có nhiều chuyến bay từ châu Âu tới nhất. Sau đó, trong giai đoạn 2015-2025, Trung Đông vượt lên trên do các hãng hàng không vùng Vịnh thu hút ngày càng nhiều hành khách châu Âu.

Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tại Trung Đông hiện nay đã làm thay đổi đáng kể xu hướng này. Theo Eurocontrol, lưu lượng hàng không giữa châu Âu và Trung Đông giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn trung bình 1.291 chuyến/ngày. Trong bối cảnh đó, Bắc Phi trở thành khu vực dẫn đầu, vượt cả Trung Đông và Bắc Đại Tây Dương. Eurocontrol dự báo vị trí này sẽ tiếp tục được duy trì đến cuối năm 2026 nếu tình hình Trung Đông chưa có chuyển biến đáng kể theo hướng ổn định.

Eurocontrol cho rằng sự gia tăng lưu lượng hàng không đến Bắc Phi được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, trong đó có khí hậu thuận lợi, khoảng cách địa lý gần châu Âu, sự phát triển của các hãng hàng không giá rẻ và sức hấp dẫn của các điểm đến du lịch ven Địa Trung Hải. Bên cạnh đó, cộng đồng người Bắc Phi đông đảo và sinh sống lâu đời tại các nước châu Âu cũng góp phần duy trì nhu cầu đi lại thường xuyên quanh năm, không chỉ trong mùa du lịch cao điểm.

Đối với Maroc, xu hướng trên diễn ra trong bối cảnh nước này đang đẩy mạnh củng cố vị trí là điểm đến du lịch quốc tế với việc mở rộng kết nối hàng không, phát triển hạ tầng du lịch, khai thác các điểm du lịch mới, nâng cao năng lực lưu trú, tăng cường kết nối hàng không quốc tế, đa dạng hóa sản phẩm du lịch quanh năm. Chính phủ Maroc đặt mục tiêu đón 26 triệu lượt khách du lịch vào năm 2030, đưa đất nước Bắc Phi này trở thành một trong những điểm đến du lịch hàng đầu thế giới. Việc Maroc đồng đăng cai World Cup 2030 với các khoản đầu tư lớn cho giao thông, cơ sở hạ tầng, dịch vụ du lịch và đào tạo nhân lực được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và nâng cao sức hấp dẫn của Maroc đối với du khách quốc tế.