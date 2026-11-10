Bắc Ninh yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm trật tự đô thị, chống tái lấn chiếm

Xử lý 972 trường hợp vi phạm trong 10 tháng

Theo Văn bản số 12540/UBND-KTN ngày 6.11.2026 về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn, UBND thành phố Bắc Ninh đánh giá, thời gian qua, công tác bảo đảm trật tự công cộng, trật tự đô thị đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai. Lực lượng Công an thành phố cũng tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

Trong 10 tháng năm 2026, Công an thành phố Bắc Ninh đã xử lý 972 trường hợp vi phạm, với số tiền dự kiến xử phạt 561 triệu đồng.

Tuy nhiên, tình hình vi phạm về trật tự công cộng, trật tự đô thị vẫn diễn biến phức tạp tại một số địa bàn, tuyến đường và khu vực tập trung đông người. Đáng chú ý là tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông để kinh doanh, buôn bán, làm dịch vụ, tập kết hàng hóa, vật liệu; dựng mái che, đặt biển quảng cáo trái quy định; dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định vẫn còn xảy ra.

Các vi phạm tập trung chủ yếu tại khu vực chợ, cổng trường học, bệnh viện, khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp và những tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn.

Thành phố Bắc Ninh mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về hành lang ATGT và trật tự đô thị.

UBND thành phố Bắc Ninh cũng chỉ rõ, một số hành vi vi phạm chưa được phát hiện, xử lý kịp thời; tình trạng tái lấn chiếm sau giải tỏa vẫn xảy ra. Điều này cho thấy công tác kiểm tra, duy trì trật tự tại một số địa bàn chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục; hiệu quả quản lý sau xử lý chưa bền vững.

Theo UBND thành phố Bắc Ninh, những vi phạm nêu trên không chỉ gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, sinh hoạt và việc đi lại của Nhân dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, phát sinh các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự.

Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu Công an thành phố tăng cường nắm tình hình, rà soát, xác định các tuyến đường, khu vực thường xuyên xảy ra vi phạm về TTCC, TTĐT; tập trung tại khu vực chợ, cổng trường học, bệnh viện, khu dân cư đông người, khu đô thị, khu công nghiệp, các tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn và địa bàn giáp ranh.

Trên cơ sở đó, xác định địa bàn trọng điểm, khung giờ thường xuyên phát sinh vi phạm để bố trí lực lượng kiểm tra, xử lý phù hợp; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm mới phát sinh, không để hình thành những điểm phức tạp kéo dài.

Công an thành phố Bắc Ninh có trách nhiệm chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo chức năng, thẩm quyền; chú trọng xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây cản trở giao thông, dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định và các hành vi gây mất trật tự công cộng.

Tập trung xử lý dứt điểm các điểm vi phạm kéo dài

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được UBND thành phố Bắc Ninh đặt ra là tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn.

Theo đó, UBND các xã, phường được yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước, tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng và xác định cụ thể các tuyến đường, khu vực thường xuyên xảy ra vi phạm, nhất là tại các chợ, cổng trường, bệnh viện, khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp và các tuyến giao thông trọng điểm. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm, thời gian thực hiện từ ngày 15.11.2026 đến hết ngày 14.1.2027.

Kế hoạch phải xác định rõ nội dung, biện pháp thực hiện và phân công trách nhiệm cho từng bộ phận, lực lượng trong công tác kiểm tra, xử lý, khắc phục vi phạm. Trong đó, tập trung giải quyết dứt điểm các điểm tồn tại kéo dài, không để phát sinh các khu vực phức tạp mới.

Văn bản số 12540/UBND-KTN do Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phan Thế Tuấn ký ngày 06/11/2026.

Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an cấp xã tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền. Trọng tâm là tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông để kinh doanh, buôn bán, làm dịch vụ; họp chợ tự phát; tập kết hàng hóa, vật liệu; lắp đặt mái che, biển quảng cáo; dựng công trình, đặt vật dụng trái quy định.

Đối với các trường hợp vi phạm kéo dài, cố tình không chấp hành, UBND các xã, phường phải tổ chức xử lý, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo đúng quy định pháp luật; kiên quyết không để tình trạng vi phạm tồn tại công khai, kéo dài mà không được kiểm tra, giải quyết.

Cùng với công tác kiểm tra, xử lý, UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự công cộng, trật tự đô thị đến từng khu dân cư, tổ dân phố, hộ kinh doanh và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Vận động người dân tự giác tháo dỡ, di chuyển các công trình, vật dụng vi phạm, trả lại lòng đường, vỉa hè và không gian công cộng theo đúng quy định.

Đáng chú ý, UBND thành phố Bắc Ninh nhấn mạnh yêu cầu quản lý, duy trì trật tự thường xuyên sau khi tổ chức kiểm tra, giải tỏa. Các địa phương phải phân công cụ thể trách nhiệm theo dõi từng tuyến đường, khu vực, nhất là những điểm thường xuyên tái lấn chiếm; chủ động kiểm tra, phát hiện và xử lý ngay các vi phạm mới phát sinh, không để hình thành điểm phức tạp.

Bên cạnh đó, các xã, phường cần rà soát những bất cập trong quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè, tổ chức giao thông, bố trí điểm kinh doanh, điểm dừng, đỗ phương tiện; chủ động giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, khắc phục nhằm hạn chế nguyên nhân phát sinh vi phạm.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh về kết quả công tác bảo đảm trật tự công cộng, trật tự đô thị thuộc phạm vi quản lý; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận, lực lượng được phân công. Kịp thời chấn chỉnh những nơi triển khai thiếu quyết liệt, để vi phạm kéo dài, tái diễn nhiều lần mà không có biện pháp giải quyết hiệu quả.

UBND thành phố Bắc Ninh giao Công an thành phố chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; tổng hợp, báo cáo và đề xuất theo quy định.