Bắc Ninh: Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai Nhà máy nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang

UBND thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Thông báo số 682/TB-UBND ngày 30/10/2026 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Thịnh tại buổi làm việc kiểm điểm tiến độ Dự án Nhà máy nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang.

Buổi làm việc được tổ chức ngày 28/10/2026 với sự tham gia của đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan, gồm Văn phòng UBND thành phố Bắc Ninh, Thuế thành phố, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nội vụ, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Lục Nam, UBND xã Cẩm Lý và Công ty cổ phần Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang.

Sau khi nghe báo cáo của Sở Tài chính và ý kiến thảo luận của các cơ quan, đơn vị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan, tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Cụ thể, Công ty cổ phần Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang phải trình UBND xã Cẩm Lý quy hoạch chi tiết dự án chậm nhất trong ngày 11/11/2026. Đồng thời, chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Lục Nam và UBND xã Cẩm Lý đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, thực hiện thủ tục thuê đất tạm thời phục vụ thi công.

Đáng chú ý, UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu nhà đầu tư tập trung tối đa các nguồn lực để bảo đảm khởi công Trạm biến áp 110kV phục vụ dự án trước tháng 8/2027 và phát điện thương mại trước tháng 3/2029.

Công ty cổ phần Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang có trách nhiệm gửi báo cáo chi tiết về khối lượng xây lắp trong phạm vi dự án vào ngày 25 hằng tháng, gửi Sở Xây dựng và Thống kê thành phố để tổng hợp.

Về phía địa phương, UBND xã Cẩm Lý được giao phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án trước ngày 15/11/2026. Đồng thời, chủ động phối hợp với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Lục Nam và nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành phần diện tích còn lại và bãi tro xỉ trong quý I/2027.

Giao Sở Công Thương tiếp tục theo dõi, đôn đốc nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng nội dung, tiến độ được chấp thuận; tổng hợp tình hình thực hiện, kịp thời báo cáo, tham mưu xử lý khó khăn, vướng mắc hoặc vi phạm phát sinh (nếu có).

Bên cạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, một nội dung đáng chú ý tại Thông báo số 682/TB-UBND là việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân, tổ chức, đơn vị có liên quan theo từng thời kỳ, được nêu tại kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, UBND thành phố Bắc Ninh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân; hướng dẫn tổ chức kiểm điểm và xem xét, xử lý theo quy định. Thời hạn hoàn thành trong quý IV/2026.

Đồng thời, Thanh tra thành phố Bắc Ninh tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kết luận thanh tra số 389/KL-TTCP ngày 15/10/2025 của Thanh tra Chính phủ.