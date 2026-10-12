Bắc Ninh yêu cầu công khai, minh bạch giá bán nhà ở xã hội

TP Bắc Ninh yêu cầu kiểm soát chặt việc xác định giá nhà ở xã hội, bảo đảm quyền lợi người dân. (Ảnh: Đoàn Chi)

Tại Công văn số 11291/UBND-KTN, Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh yêu cầu các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội (NOXH) xác định giá bán, giá thuê mua và giá thuê trên cơ sở các chi phí hợp lý, hợp lệ, có đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh và chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ xác định giá.

Theo yêu cầu của thành phố, giá bán NOXH phải được tính toán dựa trên tổng chi phí đầu tư xây dựng thực tế của phần diện tích nhà ở xã hội. Chủ đầu tư không được đưa vào cơ cấu giá các khoản chi phí không liên quan đến dự án, không có căn cứ, phát sinh do lỗi chủ quan hoặc được phân bổ không hợp lý. Các khoản chi phí phát sinh từ hoạt động mua bán, chuyển nhượng, góp vốn, góp cổ phần trong quá trình thực hiện dự án cũng không được tính vào giá bán nếu không đáp ứng quy định.

Việc phân bổ chi phí giữa diện tích NOXH với các phần diện tích khác phải bảo đảm công khai, minh bạch, phù hợp với quy mô, công năng, diện tích sử dụng, mức độ đầu tư và giá trị thực tế của từng hạng mục. Đặc biệt, chủ đầu tư không được phân bổ chi phí của phần diện tích thương mại, dịch vụ hoặc các diện tích kinh doanh khác vào giá bán NOXH để làm tăng giá nhà.

Đối với các hợp đồng xây dựng, cung cấp vật tư, thiết bị, tư vấn và giao dịch với doanh nghiệp có quan hệ liên kết, chủ đầu tư phải cung cấp đầy đủ hồ sơ lựa chọn nhà thầu, báo giá, nghiệm thu, thanh toán, hóa đơn, chứng từ và tài liệu chứng minh tính độc lập, phù hợp của giá giao dịch. Đây là cơ sở để cơ quan chức năng kiểm tra tính hợp lý của các khoản chi phí được đưa vào giá bán nhà ở xã hội.

Thành phố cũng yêu cầu chủ đầu tư thực hiện quyết toán, cập nhật và điều chỉnh giá bán theo quy định. Trường hợp chi phí thực tế thấp hơn chi phí tạm tính trong cơ cấu giá bán, chủ đầu tư phải rà soát, điều chỉnh giảm giá hoặc thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan theo quy định; không được tiếp tục thu hoặc giữ lại khoản chênh lệch không có căn cứ. Các hành vi nâng khống giá vật liệu xây dựng, giá trị xây lắp và chi phí xây dựng trong cơ cấu giá bán NOXH sẽ bị xem xét, xử lý theo pháp luật.

Đối với những dự án có giá bán cao bất thường, cơ quan chức năng sẽ tập trung kiểm tra, làm rõ căn cứ xác định giá. Khi có yêu cầu, chủ đầu tư phải cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra trong thời hạn 15 ngày làm việc.

Công văn cũng cảnh báo nguy cơ vi phạm trong hoạt động chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án, thu lợi thông qua chuyển nhượng cổ phần hoặc chuyển nhượng dự án khi chưa phát sinh doanh thu. Việc xác định cơ cấu chi phí giá bán phải tuân thủ quy định, không đưa các khoản chi phí không có căn cứ vào giá nhà, qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người mua NOXH.

Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh giao Sở Xây dựng rà soát, lập danh sách các dự án NOXH có giá bán cao bất thường, có phản ánh của người dân hoặc dấu hiệu thiếu minh bạch để ưu tiên kiểm tra, làm rõ căn cứ xác định giá và chuyển cơ quan công an xử lý nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật. Sở tiếp tục tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển NOXH, bảo đảm thực hiện đúng mục tiêu, minh bạch thị trường và bảo vệ quyền lợi người dân.