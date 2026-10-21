Bắc Ninh xúc tiến tiêu thụ trái cây chủ lực

Hơn 118.500 tấn cam, bưởi, táo, ổi chờ đầu ra

Ngày 21/10, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tiêu thụ trái cây chủ lực, đặc sản trên địa bàn, thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, hệ thống phân phối, hợp tác xã sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản.

Theo Sở Công Thương thành phố Bắc Ninh, tổng diện tích đất nông nghiệp của thành phố khoảng 53.739,1 ha. Trong đó, cam, bưởi, táo và ổi có tổng diện tích khoảng 11.650 ha, chiếm 21,7%; sản lượng ước đạt 118.525 tấn trong năm 2026, tăng 18,7% so với mức 99.900 tấn của năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh phát biểu tại hội nghị

Trong cơ cấu các loại trái cây chủ lực, bưởi có diện tích khoảng 5.200 ha, sản lượng ước đạt 47.000 tấn. Diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP khoảng 3.660 ha, với sản lượng 32.600 tấn; diện tích đã được cấp giấy chứng nhận VietGAP là 146 ha, diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ khoảng 10 ha.

Cam có diện tích khoảng 2.500 ha, sản lượng ước đạt 27.600 tấn. Trong đó, diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP khoảng 1.700 ha, sản lượng 19.000 tấn. Đối với cây táo, thành phố có khoảng 2.900 ha, sản lượng ước đạt 35.090 tấn. Diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP khoảng 1.500 ha, sản lượng 18.000 tấn. Ổi có diện tích khoảng 1.050 ha, sản lượng ước đạt 8.835 tấn. Trong đó, diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP khoảng 800 ha, sản lượng 6.750 tấn.

Để phục vụ hoạt động tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, cơ quan chuyên môn đã rà soát, hướng dẫn cấp mới và khôi phục một số mã số vùng trồng. Đến ngày 16/10/2026, toàn thành phố Bắc Ninh duy trì 91 mã số vùng trồng với tổng diện tích 1.764,9 ha. Trong đó, có 80 mã số phục vụ xuất khẩu, diện tích 1.676,2 ha và 11 mã số phục vụ thị trường nội địa, diện tích 88,7 ha. Số liệu này bao gồm nhiều loại cây trồng, không chỉ riêng cam, bưởi, táo và ổi.

Sở Công Thương thành phố Bắc Ninh đã bước đầu khảo sát, tổng hợp nhu cầu thu mua, tiêu thụ cam, bưởi, táo, ổi của một số doanh nghiệp, hệ thống phân phối và hợp tác xã trong, ngoài thành phố.

Qua khảo sát, một số đơn vị có nhu cầu và khả năng tiêu thụ tương đối lớn gồm Central Retail, MM Mega Market, WinCommerce, Lotte Mart và Chợ đầu mối phía Nam Hà Nội. Nhu cầu thu mua của các đơn vị được đăng ký với quy mô từ hàng trăm đến hàng nghìn tấn hoặc số lượng lớn theo từng thời điểm.

Đối với các hợp tác xã và vùng sản xuất, cơ quan chuyên môn bước đầu thu thập thông tin về sản lượng, thời gian thu hoạch, chủng loại sản phẩm và nhu cầu tìm đầu ra. Một số đơn vị có sản lượng từ vài trăm đến khoảng 2.000 tấn mỗi năm.

Kết nối hệ thống phân phối, mở rộng thị trường xuất khẩu

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh yêu cầu tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá và tiêu thụ trái cây chủ lực theo hướng thực chất, hiệu quả, gắn với nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân.

Theo ông Phạm Văn Thịnh, bưởi, ổi, táo và cam của Bắc Ninh là những dòng sản phẩm chất lượng cao, có tiềm năng xây dựng phân khúc thị trường giá trị lớn. Trong đó, vùng Lục Ngạn trước đây có điều kiện tự nhiên phù hợp, chất lượng trái cây thơm ngon, là lợi thế cần tiếp tục phát huy.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh đề nghị các sở, ngành tăng cường phối hợp, đổi mới phương thức quảng bá, đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số. Cùng với quảng bá sản phẩm, thành phố Bắc Ninh đẩy mạnh kết nối cung cầu, hỗ trợ hợp tác xã và nhà vườn xây dựng quan hệ đối tác, ký kết hợp đồng tiêu thụ ổn định với doanh nghiệp, các đầu mối phân phối; kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình liên kết sản xuất và tiêu thụ.

Đối với thị trường xuất khẩu, ông Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh việc phát triển các sản phẩm có lợi thế, nhất là quả bưởi, hướng tới đáp ứng yêu cầu xuất khẩu sang Trung Quốc.

Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần tạo điều kiện để hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà vườn tiếp cận quỹ đất, xây dựng kho lạnh, cơ sở đóng gói đáp ứng quy định. Việc cải tiến mẫu mã, bao bì cần phù hợp với từng phân khúc thị trường; đồng thời thống nhất tên gọi, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng như quýt sim, bảo đảm nhận diện rõ nguồn gốc và lợi thế địa phương.

Ký kết biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác tiêu thụ các nông sản chủ lực, đặc trưng của thành phố Bắc Ninh.

Gắn tiêu thụ trái cây với du lịch vườn cây

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các xã, phường khảo sát hạ tầng, xác định khó khăn để đề xuất giải pháp tháo gỡ; tổ chức tập huấn kỹ năng đón tiếp, phục vụ khách cho các nhà vườn, từng bước hình thành sản phẩm du lịch cụ thể.

Thành phố Bắc Ninh cũng định hướng tăng cường liên kết giữa nhà vườn, doanh nghiệp lữ hành và chính quyền địa phương; khuyến khích ngành giáo dục tổ chức các chương trình trải nghiệm thực tế cho học sinh tại vùng trồng cây ăn quả, kết hợp quảng bá sản phẩm với hoạt động giáo dục trải nghiệm gắn với nông nghiệp.

Đối với Lễ hội trái cây Bắc Ninh năm 2026, dự kiến tổ chức vào tháng 12, ông Phạm Văn Thịnh yêu cầu kế thừa kết quả những năm trước, đồng thời nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức tổ chức theo hướng thiết thực, tạo thêm cơ hội quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Lễ hội được định hướng tổ chức trong không gian phù hợp, tăng cường truyền thông để thu hút người dân, du khách; kết hợp các hội thảo chuyên sâu về du lịch miệt vườn, giống cây trồng và công nghệ sản xuất nông nghiệp.

Tại hội nghị, các tập đoàn, doanh nghiệp, trung tâm thương mại, hợp tác xã sản xuất, chế biến, tiêu thụ trái cây và sàn thương mại điện tử đã ký kết biên bản ghi nhớ, biên bản thỏa thuận hợp tác tiêu thụ cam, bưởi, táo, ổi cùng các nông sản chủ lực, đặc trưng của thành phố Bắc Ninh.