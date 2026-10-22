Bắc Ninh xúc tiến, kết nối thị trường tiêu thụ trái cây chủ lực

Ngày 21/10, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ trái cây chủ lực, đặc trưng của thành phố Bắc Ninh tại thị trường trong nước và nước ngoài năm 2026.

Theo số liệu thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Bắc Ninh, cuối năm 2026 và đầu năm 2027, nhóm cây ăn quả chủ lực gồm cam, bưởi, táo và ổi đạt tổng diện tích khoảng 11.600ha, sản lượng ước trên 118.000 tấn, tăng gần 19% so với năm 2025. Riêng bưởi đạt khoảng 47.000 tấn, táo 35.000 tấn, cam 27.600 tấn, còn ổi đạt khoảng 8.900 tấn.

Nhiều diện tích sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP và được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu. Thời gian thu hoạch các loại trái cây này kéo dài từ tháng 9/2026 đến tháng 3/2027.

Các kênh tiêu thụ trái cây Bắc Ninh hiện nay cũng khá đa dạng như chợ đầu mối, thương nhân, đại lý, cửa hàng nông sản, siêu thị, doanh nghiệp thu mua, chế biến, các nền tảng thương mại điện tử. Đáng chú ý, một số sản phẩm trái cây của Bắc Ninh đã xuất khẩu sang quốc tế, như bưởi đào đường xuất khẩu sang thị trường Nga, ổi xuất khẩu sang thị trường Anh.

Vườn bưởi của người dân trên địa bàn xã Đồng Phú, TP Bắc Ninh.

Tuy nhiên việc sản xuất và tiêu thụ trái cây vẫn còn những hạn chế như quy mô sản xuất còn phân tán, liên kết tiêu thụ chưa đồng đều, một số vùng trồng thiếu hợp đồng bao tiêu trước vụ thu hoạch, hay năng lực sơ chế, bảo quản, chế biến và truy nguồn gốc cũng còn hạn chế. Đầu ra giữa các sản phẩm chưa đồng đều, trong khi thị trường của một số loại trái cây chưa ổn định.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh yêu cầu các hoạt động xúc tiến, quảng bá và tiêu thụ trái cây chủ lực phải được triển khai theo hướng thực chất, hiệu quả, gắn với nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh phát biểu tại hội nghị.

Ông Thịnh đánh giá bưởi, ổi, táo, cam là những sản phẩm có chất lượng, có tiềm năng xây dựng phân khúc thị trường giá trị cao. Đặc biệt, vùng Lục Ngạn có điều kiện tự nhiên thuận lợi, sản phẩm trái cây có chất lượng và hương vị đặc trưng, là lợi thế cần tiếp tục phát huy. Trong khi đó, Bắc Ninh là địa bàn tập trung đông chuyên gia, công nhân, người lao động, tạo ra thị trường tiêu thụ lớn; đồng thời có nhiều điều kiện để kết hợp phát triển nông nghiệp với dịch vụ và du lịch.

Để biến những lợi thế này thành giá trị thực tế, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, đổi mới phương thức quảng bá, đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số, phát huy vai trò của KOL, KOC và các kênh bán hàng trực tuyến, qua đó đưa thương hiệu trái cây Bắc Ninh đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Cùng với xúc tiến thương mại, cần chú trọng xây dựng mối liên kết ổn định giữa nhà vườn, hợp tác xã và doanh nghiệp; hỗ trợ các đơn vị hoàn thiện tiêu chuẩn sản xuất, bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc, nâng cao khả năng cung ứng và từng bước hình thành các hợp đồng tiêu thụ dài hạn.

Đối với thị trường xuất khẩu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu ưu tiên phát triển những sản phẩm có lợi thế, trước mắt là bưởi, đồng thời đẩy nhanh việc hoàn thiện mã số vùng trồng, hướng dẫn người dân đáp ứng các tiêu chuẩn của từng thị trường. Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kết nối đối tác, tìm kiếm thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã mở rộng đầu ra.

Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cũng cần tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn tiếp cận quỹ đất, đầu tư kho lạnh, cơ sở sơ chế, đóng gói; đồng thời cải tiến mẫu mã, bao bì theo hướng trang trọng, tiện dụng, phù hợp với từng phân khúc khách hàng. Việc thống nhất tên gọi, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng, trong đó có quýt sim, cũng cần được quan tâm nhằm tạo nhận diện rõ ràng về nguồn gốc và lợi thế sản phẩm.

Bên cạnh thị trường tiêu thụ, phát triển du lịch vườn cây ăn quả cũng được xác định là hướng đi cần quan tâm. Ông Thịnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các xã, phường khảo sát hạ tầng, nhận diện khó khăn để đề xuất giải pháp tháo gỡ; tổ chức tập huấn kỹ năng đón tiếp, phục vụ khách cho các nhà vườn, từng bước hình thành sản phẩm du lịch cụ thể.

Quá trình này cần tăng cường liên kết giữa nhà vườn, doanh nghiệp lữ hành và chính quyền địa phương; đồng thời khuyến khích ngành giáo dục tổ chức các chương trình trải nghiệm thực tế cho học sinh tại vùng trồng cây ăn quả, góp phần quảng bá sản phẩm và giáo dục trải nghiệm gắn với nông nghiệp.

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