Bắc Ninh xuất quân tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026

Sáng 29/10, tại Trung tâm Văn hóa - Triển lãm thành phố Bắc Ninh (phường Bắc Giang), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ xuất quân Đoàn thể thao Bắc Ninh tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố trao Cờ xuất quân cho Đoàn thể thao Bắc Ninh dự Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo một số sở, ngành thành phố và UBND các xã, phường trên địa bàn.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai và tỉnh Đồng Tháp với 48 môn thể thao và 973 nội dung thi đấu.

Đoàn thể thao Bắc Ninh tham dự Đại hội gồm 56 huấn luyện viên, 279 vận động viên, tranh tài 17 môn thể thao với 218 nội dung. Đoàn đặt mục tiêu giành hơn 90 huy chương các loại, trong đó có 30 huy chương vàng trở lên.

Để đáp ứng các mục tiêu đề ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố rà soát, tuyển chọn những vận động viên tiêu biểu, xuất sắc, đồng thời xây dựng kế hoạch huấn luyện, chuẩn bị lực lượng. Đến nay, các đội tuyển, huấn luyện viên và vận động viên đang tích cực tập luyện, sẵn sàng bước vào tranh tài tại Đại hội.

Đồng chí Lê Xuân Lợi phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại Lễ xuất quân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Xuân Lợi yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị liên quan và Đoàn thể thao Bắc Ninh tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Rà soát, hoàn thiện công tác về chuẩn bị lực lượng, chuyên môn, trang thiết bị và các điều kiện phục vụ thi đấu; xây dựng phương án cụ thể từng môn, nội dung và vận động viên nhất là các nội dung có khả năng giành huy chương. Bảo đảm tốt các điều kiện sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe, đi lại cho đoàn trong quá trình tham dự Đại hội.

Các thành viên trong đoàn cần thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Đại hội thể dục thể thao thành phố. Ban huấn luyện và các vận động viên phát huy cao nhất tinh thần kỷ luật, tự tin và quyết tâm thi đấu; tuân thủ luật, điều lệ giữ gìn hình ảnh đẹp của thể thao Bắc Ninh. Coi mỗi thành tích đạt được không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là niềm tự hào của thành phố.

Sau Đại hội, cần nghiêm túc đánh giá kết quả từng môn, đội tuyển, vận động viên; xác định rõ những môn thể thao thế mạnh, nội dung cần ưu tiên và xây dựng kế hoạch phát triển thể thao thành tích cao của thành phố trong những năm tiếp theo. Tiếp tục xây dựng đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên làm nòng cốt; ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong đào tạo, huấn luyện để nâng cao thành tích, phát triển các môn thể thao theo hướng chuyên nghiệp.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo thành phố trao Cờ xuất quân cho Đoàn thể thao Bắc Ninh tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.