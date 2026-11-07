Bắc Ninh: Xử phạt nhiều trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về sắp xếp xã, phường

Theo thông tin từ Công an thành phố Bắc Ninh, sau khi xác minh, làm rõ chủ các tài khoản đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, Công an thành phố giao công an các xã, phường tiếp tục xác minh, xử lý các trường hợp liên quan.

Công an xã Đông Cứu làm việc với thanh niên vi phạm.

Trong số các trường hợp được xác minh, lực lượng chức năng đã gọi hỏi, làm việc và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 4 trường hợp tại các xã, phường: Mão Điền, Trạm Lộ, Tiên Du và Nếnh, thu tổng số tiền phạt 47,5 triệu đồng. Trong đó, người vi phạm nhiều tuổi nhất sinh năm 1967, người ít tuổi nhất sinh năm 2003.

Theo xác minh ban đầu, phần lớn các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật nêu trên nhằm thu hút sự chú ý, tăng lượt xem, lượt thích để phục vụ mục đích kinh doanh bất động sản; một số trường hợp khác chia sẻ thông tin theo tâm lý đám đông, không kiểm chứng nguồn tin.

Công an phường Tiên Du làm việc với trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật.

Ngoài 4 trường hợp bị lập biên bản xử phạt, lực lượng công an đang tiếp tục làm việc với 1 trường hợp; 5 trường hợp đi làm ăn xa, không có mặt tại địa phương được hẹn làm việc vào ngày 8 và 9/11. Một trường hợp là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOLs) được gọi hỏi, nhắc nhở, răn đe và yêu cầu cam kết không tái phạm do nội dung đăng tải chưa đến mức xử phạt vi phạm hành chính. 7 trường hợp còn lại đang được công an các xã, phường tiếp tục mời làm việc.

Trước đó, trên một số nền tảng mạng xã hội xuất hiện thông tin về phương án sắp xếp 99 xã, phường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh thành 34 đơn vị hành chính, kèm theo tài liệu được giới thiệu là đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Tuy nhiên, theo thông tin đã được cơ quan chức năng khẳng định, thành phố Bắc Ninh chưa có chủ trương cụ thể về việc sắp xếp 99 xã, phường thành 34 đơn vị hành chính.

Một nữ giới vi phạm ở phường Mão Điền được mời lên làm việc, xử phạt theo quy định.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, kiểm chứng nguồn tin trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ trên mạng xã hội; không phát tán tài liệu không rõ nguồn gốc, thông tin chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật có thể gây hoang mang trong dư luận và tùy tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.