Bắc Ninh: Xử phạt hành chính cơ sở rao bán 5,5 tấn bẫy kim loại không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội

Ngày 21/9, Phòng An ninh mạng, Công an thành phố Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Công an xã Nhã Nam và Đội Quản lý thị trường số 6 kiểm tra hộ kinh doanh của Trương Thị T. ở thôn Đình Nẻo, xã Nhã Nam.

Bẫy động vật bằng kim loại không rõ nguồn gốc được phát hiện tại cơ sở vi phạm.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 4.500 bẫy kim loại hình bán nguyệt, tổng trọng lượng khoảng 5,5 tấn. Số hàng hóa không có thông tin về nguồn gốc, xuất xứ. Chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến số hàng hóa này.

Làm việc với cơ quan chức năng, chị Trương Thị T. khai, do không có việc làm ổn định nên cách đây 3 tháng đã nhập bẫy kim loại này về bán kiếm lời. Để thu hút khách hàng, chị T. tự quay video, clip giới thiệu sản phẩm và đăng tải trên YouTube, TikTok, Facebook nhằm bán cho những người có nhu cầu sử dụng để bẫy, bắt động vật.

Đội Quản lý thị trường số 6 xác định hành vi vi phạm của chị T. là kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Trương Thị T. 12,5 triệu đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ 4.500 bẫy kim loại.

Theo cơ quan chức năng, bẫy kim loại có lực kẹp mạnh, nếu sử dụng để săn bắt có thể gây thương tích cho người và làm chết động vật. Do đó cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi sử dụng, tuyệt đối không dùng để săn bắt động vật hoang dã, chim di cư, các loài động vật quý, hiếm... tránh tình trạng vừa nguy hiểm cho bản thân vừa vi phạm pháp luật.