Bắc Ninh: Xử phạt đối tượng đăng Facebook nhiều video hình ảnh thanh, thiếu niên mang hung khí lạng lách trên đường

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an thành phố Bắc Ninh phát hiện H.V.D. (sinh năm 2007); hộ khẩu thường trú tại xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng; chỗ ở hiện nay tại xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội trong khoảng thời gian từ tháng 1/2026 đến tháng 10/2026, H.V.D. đã trực tiếp đăng tải 24 video và phê duyệt đăng tải 6 video lên hai nhóm Facebook có tên "Trẻ Becllin" và "Trẻ Quế Võ".

Nội dung các đoạn video này đều quay lại cảnh các nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, mang theo nhiều loại hung khí nguy hiểm như: Kiếm, phóng lợn, vỏ chai bia... thực hiện hành vi lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường vào ban đêm.

Đối tượng H.V.D tại cơ quan chức năng.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Bắc Ninh xác định hành vi của H.V.D là "Cung cấp, chia sẻ thông tin gây tác động tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự"; vi phạm quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 9, Nghị định 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Ngày 4/11/2026, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Bắc Ninh đã quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng; buộc H.V.D phải gỡ bỏ toàn bộ số video vi phạm đã đăng tải trên hai hội nhóm Facebook nêu trên. Đồng thời thực hiện vô hiệu hóa cả hai nhóm Facebook "Trẻ Quế Võ" và "Trẻ Becllin".

Vụ việc là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với bộ phận thanh, thiếu niên có hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng cũng như các quản trị viên hội nhóm trên không gian mạng, cố tình lan truyền các hình ảnh phản cảm, vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.