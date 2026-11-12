Bắc Ninh: Xử phạt 102 triệu đồng chủ xe vận chuyển thực phẩm nhập lậu

Trước đó, qua công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn (đoạn qua địa bàn phường Bắc Giang), Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường Bắc Ninh) chủ trì, phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Bắc Ninh) và Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp (Chi cục Quản lý thị trường Bắc Ninh) tiến hành dừng, khám phương tiện ô tô nhãn hiệu Mercedes, biển kiểm soát 29B-634.76 do ông ĐVH điều khiển kiêm chủ hàng.

Toàn bộ số thực phẩm vi phạm được tổ chức tiêu hủy dưới sự giám sát của lực lượng chức năng, bảo đảm đúng quy định.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 2.750 gói xúc xích, 45 gói sủi cảo, 20 gói viên thả lẩu, 60 gói thịt viên thả lẩu và 570 gói lạp sườn với tổng trị giá 182,8 triệu đồng; toàn bộ số thực phẩm này là hàng hóa nhập lậu. Bên cạnh đó, phương tiện còn vận chuyển 250 kg nầm lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trị giá 12,5 triệu đồng. Tại cơ quan chức năng, ông ĐVH đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Căn cứ hồ sơ đề nghị của Đội Quản lý thị trường số 1, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông ĐVH tổng số tiền 102 triệu đồng. Trong đó, phạt tiền 90 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu và 12 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đồng thời, cơ quan chức năng áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm gồm hơn 3.400 gói thực phẩm các loại và 250 kg nầm lợn theo đúng quy định pháp luật.

Vụ việc là hồi chuông cảnh báo về tình trạng vận chuyển, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc và nhập lậu trên các tuyến giao thông trọng điểm. Việc lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh ngay từ khâu vận chuyển có ý nghĩa thiết thực trong việc kiểm soát nguồn cung, ngăn chặn hàng kém chất lượng lọt vào thị trường, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng.

Thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường Bắc Ninh tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ bám sát địa bàn, tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm và nhóm hàng hóa có nguy cơ cao, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại.