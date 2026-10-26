Bắc Ninh: Xử lý nghiêm vi phạm trật tự xây dựng

Kiên quyết xử lý

Thời gian qua, công tác quản lý trật tự xây dựng được thành phố quan tâm chỉ đạo, triển khai đồng bộ từ ngành chuyên môn đến chính quyền cơ sở. Sở Xây dựng đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc các xã, phường rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng. Tháng 9/2026, Sở Xây dựng có văn bản yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý trật tự xây dựng.

Lực lượng chức năng phường Nam Sơn tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuân thủ các quy định về trật tự xây dựng.

Theo đánh giá, tại một số phường, xã xảy ra tình trạng các hộ dân tự ý dựng công trình tạm, tập kết vật dụng trên diện tích đất công cộng, hành lang kỹ thuật, rãnh thoát nước… Những hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn gây cản trở công tác duy tu hạ tầng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy. Vì vậy, Sở Xây dựng đề nghị các địa phương rà soát hiện trạng; tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ tự giác tháo dỡ, di chuyển tài sản, trả lại mặt bằng. Trường hợp không chấp hành, chính quyền phải lập hồ sơ, xử lý theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật. Các khu vực đã giải tỏa cần được quản lý, bảo vệ và kiểm tra thường xuyên, ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, trong 9 tháng năm 2026, các cơ quan chức năng đã kiểm tra gần 5.000 công trình, nhà ở riêng lẻ, phát hiện và lập biên bản 251 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng (chủ yếu là không phép, sai phép và các vi phạm khác). Các cơ quan chức năng, địa phương đã xử phạt hoặc kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính 137 trường hợp, với tổng số tiền gần 5,8 tỷ đồng; buộc tháo dỡ công trình hoặc phần công trình vi phạm đối với 6 trường hợp, đồng thời ghi nhận 65 trường hợp tự tháo dỡ.

Những con số trên cho thấy công tác kiểm tra, xử lý đã được triển khai song tình trạng vi phạm vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là tại các khu đô thị, khu vực quanh khu, cụm công nghiệp và những địa bàn có tốc độ xây dựng nhanh. Thực tế này đòi hỏi việc quản lý phải được thực hiện thường xuyên, ngay khi công trình bắt đầu khởi công thay vì chỉ kiểm tra khi vi phạm đã hình thành rõ ràng hoặc phát sinh trên diện rộng.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở

Là địa bàn có nhiều khu công nghiệp, thu hút đông công nhân và người lao động đến sinh sống, nhu cầu xây dựng nhà ở, phòng trọ tại một số xã, phường ngày càng tăng. Điều này tạo thêm áp lực đối với công tác quản lý quy hoạch, cấp phép và kiểm tra trật tự xây dựng.

Người dân tổ dân phố My Điền 2, phường Nếnh tuân thủ tốt việc xin cấp phép trước khi khởi công xây dựng nhà ở.

Ông Nguyễn Thế Anh, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Nam Sơn cho biết: “Địa phương có các khu, cụm công nghiệp thu hút đông lao động nên nhiều hộ dân xây dựng nhà trọ, cửa hàng cho thuê. Để duy trì trật tự xây dựng, phường thường xuyên triển khai công tác tuyên truyền, đặc biệt từ ngày 28/9, địa phương đã tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng. Mặc dù khối lượng công việc lớn, nhân lực còn hạn chế và địa bàn rộng, phường vẫn tăng cường kiểm tra, rà soát tất cả các trường hợp xây dựng”.

Trong 9 tháng năm 2026, các cơ quan chức năng đã kiểm tra gần 5.000 công trình, nhà ở riêng lẻ, phát hiện và lập biên bản 251 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng (chủ yếu là không phép, sai phép và các vi phạm khác).

Tại xã Yên Trung, ông Nguyễn Văn Lãi, Phó trưởng phòng Kinh tế xã thông tin: “Cán bộ chuyên môn tích cực phối hợp với các thôn để nắm bắt tình hình, từ đó xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, địa bàn rộng, đang triển khai 10 dự án đất ở với tổng diện tích khoảng 50 ha, trong khi nhân lực phụ trách lĩnh vực xây dựng, hạ tầng còn mỏng. Do vậy, địa phương đang tập trung quản lý tại các thôn có tốc độ xây dựng nhanh. Trong tháng 9 và 10/2026, lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính đối với một số trường hợp tại thôn Ấp Đồn, tham mưu UBND xã xử lý theo quy định”.

Từ thực tế công tác quản lý trật tự xây dựng, lãnh đạo UBND phường Nếnh cho rằng, việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, phân công rõ cán bộ phụ trách địa bàn và tăng cường phối hợp giữa các đơn vị có ý nghĩa quan trọng. Khi phát hiện công trình có dấu hiệu vi phạm, lực lượng chức năng cần kiên quyết dừng thi công và tham mưu biện pháp xử lý phù hợp, không để công trình hoàn thành mới tiến hành xử lý. Từ đầu năm đến nay, phường Nếnh kiểm tra hơn 600 trường hợp xây dựng mới, phát hiện và xử lý 6 trường hợp vi phạm…

Bên cạnh xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định cũng được các địa phương chú trọng. Thông qua hệ thống truyền thanh, các cuộc họp tổ dân phố, hội nghị của các đoàn thể và hoạt động tuyên truyền trực tiếp, các địa phương phổ biến quy định về trật tự xây dựng, giúp người dân nắm rõ và chấp hành. Việc được hướng dẫn đầy đủ về thủ tục xây dựng và thường xuyên nhắc nhở trong quá trình thi công góp phần hạn chế những sai sót, vi phạm phát sinh từ phía người dân. Bà Nguyễn Thị Bé, tổ dân phố Hàm Long, phường Nam Sơn cho biết: “Gia đình tôi đang xây dựng nhà ở 3 tầng và đã thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng. Quá trình xin cấp phép diễn ra thuận lợi. Trong thời gian thi công, lực lượng chuyên môn của phường thường xuyên đến tuyên truyền, nhắc nhở gia đình thực hiện theo đúng giấy phép, bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự công cộng và giao thông khu vực”.

Có thể nói, khi người dân hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình, chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết trước khi khởi công, công tác quản lý trật tự xây dựng sẽ thuận lợi hơn. Để tạo chuyển biến bền vững, Sở Xây dựng xác định tiếp tục hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cấp xã; phối hợp kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư khu đô thị, khu dân cư thực hiện đúng quy hoạch, thiết kế được phê duyệt. Ngoài ra, các địa phương cần rà soát những trường hợp vi phạm còn tồn tại, xử lý dứt điểm và có biện pháp ngăn ngừa tái lấn chiếm.