Bắc Ninh xử lý hơn 580 vụ buôn lậu, hàng giả trong một tháng

Trong tổng số vụ vi phạm hành chính bị xử lý có 130 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; 9 vụ sản xuất, kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và 444 vụ gian lận thương mại, vi phạm an toàn thực phẩm cùng các hành vi vi phạm khác.

Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính, phạt bổ sung, truy thu thuế và thu từ bán thanh lý hàng tịch thu đạt hơn 394,7 tỷ đồng. Giá trị hàng hóa vi phạm ghi nhận hơn 76,5 tỷ đồng, trong đó trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy là hơn 875 triệu đồng.

Bắc Ninh xử lý 583 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Các cơ quan chức năng đã khởi tố 5 vụ với 6 bị can. Trong đó gồm 2 vụ với 2 bị can về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; 2 vụ với 3 bị can về tội buôn bán hàng cấm liên quan đến thuốc lá điếu nhập lậu, pháo nổ và 1 vụ với 1 bị can về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã.

Có được kết quả trên Ban Chỉ đạo 389 TP. Bắc Ninh đã chủ động tham mưu, triển khai kịp thời các chỉ đạo của Trung ương và địa phương, đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành trong kiểm tra, xử lý vi phạm.

Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm cảnh báo các thủ đoạn vi phạm và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân cùng cộng đồng doanh nghiệp.

Dự báo trong những tháng cuối năm, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Sự phát triển mạnh của thương mại điện tử, logistics và thanh toán xuyên biên giới, kết hợp với những biến động của chuỗi cung ứng có thể bị các đối tượng lợi dụng để gia tăng vi phạm với thủ đoạn tinh vi hơn.

Các mặt hàng trọng điểm cần tập trung kiểm soát bao gồm xăng dầu, lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, thuốc lá, mỹ phẩm, dược phẩm, phân bón, vật tư nông nghiệp, thiết bị điện tử và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu.

Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo 389 TP. Bắc Ninh yêu cầu các sở, ngành và Ban Chỉ đạo 389 các xã, phường tiếp tục triển khai quyết liệt chỉ đạo của cấp trên, chủ động rà soát tuyến, địa bàn và mặt hàng trọng điểm để tổ chức kiểm tra thường xuyên lẫn đột xuất nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Các lực lượng chức năng cần tăng cường chia sẻ thông tin, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; đồng thời chú trọng đấu tranh với vi phạm trên môi trường thương mại điện tử, kinh doanh xăng dầu, thuốc lá và các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.