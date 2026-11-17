Qua kiểm tra, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng (Chi cục Kiểm lâm thành phố) cùng Hạt Kiểm lâm liên phường, xã Bắc Giang, Công an phường và chính quyền địa phương phát hiện, thu giữ nhiều dụng cụ bẫy bắt chim trái phép gồm: Hơn 2.000m lưới mờ (lưới tàng hình), 150 cọc tre, 4 bình ắc quy, 6 tăng âm và 20 loa phát âm thanh dụ chim. Toàn bộ số tang vật trên đã được tháo gỡ, thu gom và tiêu hủy ngay tại chỗ nhằm ngăn chặn nguy cơ chim hoang dã, chim di cư tiếp tục mắc bẫy.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật bẫy chim trái phép.

Công tác kiểm tra, xử lý gặp không ít khó khăn do các đối tượng thường giăng bẫy ở khu vực đồng ruộng ngập nước, vắng người và khuất tầm nhìn. Cán bộ kiểm lâm phải lội ruộng, dùng thuyền nhỏ tiếp cận các điểm nước sâu để tháo dỡ lưới bẫy; đồng thời giải cứu, tái thả nhiều cá thể chim mồi bị trói chân và chim mắc bẫy còn khỏe mạnh về môi trường tự nhiên.

Lực lượng Kiểm lâm thành phố Bắc Ninh khuyến cáo người dân tuyệt đối không đặt bẫy, sử dụng công cụ chuyên dụng để săn bắt chim hoang dã, chim di cư; đồng thời chủ động báo tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi vi phạm.

Bảo vệ chim hoang dã, chim di cư không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà cần sự chung tay của cả cộng đồng. Mỗi bẫy chim được tháo gỡ, mỗi cá thể chim được giải cứu đều góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, hướng tới môi trường sống xanh và bền vững.