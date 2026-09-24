Bắc Ninh: Xử lý 89 vụ vi phạm về thị trường, thu nộp ngân sách gần 1,9 tỷ đồng

Đáng chú ý, đơn vị đã chuyển hồ sơ 7 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan Cảnh sát điều tra để xử lý theo quy định.

Cán bộ Quản lý thị trường kiểm tra tại một cửa hàng trên địa bàn phường Việt Yên.

Điển hình như tại thôn Thọ Đức (xã Tam Đa), Đội Quản lý thị trường số 7 phối hợp Đội Quản lý thị trường số 10 và Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố) kiểm tra cơ sở của ông Lê Công Mạnh; tạm giữ 339.150 thiết bị, linh kiện thuốc lá điện tử, 17 máy móc lắp ráp cùng 1.500 kg bao bì, nhãn mác.

Cũng tại xã Tam Đa, phát hiện Công ty trách nhiệm hữu hạn RRMB BEAUTY hoạt động tại địa điểm chưa đăng ký kinh doanh, chứa trữ lượng lớn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng giá trị niêm yết trên 10 tỷ đồng. Tại khu Dương Ổ (phường Võ Cường), Đội Quản lý thị trường số 7 kiểm tra Công ty trách nhiệm hữu hạn giấy Việt Thắng, thu giữ lô khăn giấy, giấy vệ sinh trị giá gần 100 triệu đồng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu cùng toàn bộ dây chuyền đóng gói.

Song song với kiểm tra, xử lý, Chi cục Quản lý thị trường đã tuyên truyền, vận động 299 cơ sở kinh doanh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật thương mại. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục bám sát địa bàn, siết chặt kiểm tra các mặt hàng trọng điểm như thực phẩm, dược phẩm, văn phòng phẩm, xe điện và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu nhằm ổn định thị trường dịp cuối năm.