Bắc Ninh: Xử lý 89 vụ vi phạm về thị trường, thu gần 1,9 tỷ đồng trong tháng 9

Theo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Bắc Ninh, trong tháng 9, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các địa bàn, cơ sở và nhóm hàng có nguy cơ phát sinh vi phạm.

Qua 114 vụ kiểm tra, lực lượng Quản lý thị trường phát hiện, xử lý 89 vụ vi phạm; thu nộp ngân sách nhà nước gần 1,9 tỷ đồng. Số hàng hóa vi phạm buộc tiêu hủy có tổng trị giá gần 600 triệu đồng.

7 vụ việc có dấu hiệu tội phạm được chuyển hồ sơ sang cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Chi cục Quản lý thị trường thành phố Bắc Ninh xử lý 331 vụ vi phạm hàng giả, quyền sở hữu công nghiệp và hàng nhập lậu trong quý III. Ảnh: bacninh.gov.vn

Một trong những vụ việc đáng chú ý xảy ra tại thôn Thọ Đức, xã Tam Đa. Đội Quản lý thị trường số 7 phối hợp Đội Quản lý thị trường số 10 và Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Bắc Ninh kiểm tra cơ sở của ông Lê Công Mạnh. Tại đây, lực lượng chức năng tạm giữ 339.150 thiết bị, linh kiện thuốc lá điện tử, 17 máy móc lắp ráp cùng 1.500kg bao bì, nhãn mác.

Cũng tại xã Tam Đa, lực lượng Quản lý thị trường phát hiện Công ty TNHH RRMB BEAUTY hoạt động tại địa điểm chưa đăng ký kinh doanh, chứa trữ lượng lớn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, với tổng giá trị niêm yết trên 10 tỷ đồng.

Tính chung quý III/2026, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Bắc Ninh kiểm tra 383 vụ, trong đó 339 vụ kiểm tra đột xuất; phát hiện và xử lý 331 vụ vi phạm.

Các vi phạm chủ yếu liên quan đến hàng giả, quyền sở hữu công nghiệp, hàng nhập lậu và hoạt động kinh doanh. Trong đó có 102 vụ liên quan đến hàng giả, vi phạm quyền sở hữu công nghiệp và 75 vụ hàng nhập lậu.

Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước trong quý III trên 7,16 tỷ đồng. Tổng trị giá tiền xử phạt, hàng hóa tịch thu, tiêu hủy, chuyển cơ quan điều tra và hàng hóa chờ xử lý trên 15,6 tỷ đồng.

Trong quý, 14 vụ có dấu hiệu vi phạm hình sự được chuyển cơ quan điều tra. Lực lượng chức năng cũng vận động 1.031 tổ chức, cá nhân kinh doanh ký cam kết chấp hành pháp luật.

Thời gian tới, nhất là dịp cuối năm, Quản lý thị trường Bắc Ninh tiếp tục tăng cường kiểm tra hàng thiết yếu, thực phẩm, dược phẩm, xe điện, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong đó chú trọng hoạt động kinh doanh trên thương mại điện tử.