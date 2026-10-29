Bắc Ninh: Xử lý 159 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, hàng giả

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: Kinh doanh hàng hóa nhập lậu; vi phạm trong kinh doanh; hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; vi phạm nhãn hàng hóa và hàng cấm; vi phạm khác. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1,6 tỷ đồng; đồng thời, tiêu hủy và buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm không còn giá trị sử dụng hơn 454 triệu đồng; trị giá hàng hóa tịch thu chờ xử lý gần 10,8 tỷ đồng.

Cán bộ quản lý thị trường kiểm tra tại kho hàng của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hiếu Linh VINA (phường Kinh Bắc).

Điển hình trong tháng, qua công tác trinh sát và kiểm tra thực tế, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm lớn. Đơn cử, Đội Quản lý thị trường số 8 phối hợp với Công an phường Kinh Bắc kiểm tra hộ kinh doanh Nguyễn Đức Tài (đường Trần Hưng Đạo, phường Kinh Bắc), phát hiện 1.028 sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Gucci, Dior, Louis Vuitton, Hermès... với trị giá niêm yết 358,8 triệu đồng.

Dịp cuối năm, nhu cầu tiêu dùng tăng cao, thị trường có nhiều diễn biến phức tạp. Lực lượng quản lý thị trường tiếp tục bám sát địa bàn, phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra. Các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại sẽ được xử lý nghiêm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thương nhân kinh doanh chân chính.