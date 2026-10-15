Bắc Ninh xếp thứ Ba toàn đoàn Giải vô địch vật dân tộc quốc gia

Giải do Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Liên đoàn Vật Việt Nam cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Bắc Ninh phối hợp tổ chức từ ngày 8 đến 17/10 (chính thức khai mạc ngày 11/10) tại Nhà tập luyện và thi đấu thể thao thành phố (phường Bắc Giang).

Đoàn Bắc Ninh xếp thứ Ba toàn đoàn.

Tham gia giải có hơn 150 vận động viên đến từ các tỉnh, thành phố và đơn vị: Ninh Bình, Thái Nguyên, Quảng Trị, Hải Phòng, Công an Nhân dân, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Quân đội, Tuyên Quang, Hà Nội, Lâm Đồng và Bắc Ninh.

Các vận động viên tranh tài ở 18 hạng cân khác nhau, từ 48kg đến trên 100kg. Đoàn Bắc Ninh có 12 vận động viên nam tham gia ở 12 hạng cân (từ 57 kg đến trên 100kg).

Kết thúc giải, đoàn Bắc Ninh giành tổng số 10 huy chương các loại, trong đó có 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 7 Huy chương Đồng, đạt mục tiêu đề ra. Huy chương Bạc thuộc về các vận động viên: Nguyễn Văn Tuyên (hạng 57kg), Tô Minh Hậu (hạng 81kg).

Với kết quả này, Bắc Ninh xếp thứ Ba toàn đoàn. Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ Nhì. Xếp thứ Nhất là đoàn Hà Nội.

Vật dân tộc là môn thể thao truyền thống giàu bản sắc văn hóa Việt Nam, thể hiện tinh thần thượng võ, ý chí, bản lĩnh và khát vọng vươn lên. Việc tổ chức giải đấu cấp quốc gia không chỉ tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, thi đấu, nâng cao trình độ chuyên môn mà còn góp phần duy trì sức sống của môn thể thao truyền thống, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, thể thao của Nhân dân.