Bắc Ninh xếp thứ 11 về bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp

Một số chỉ số có điểm số cao như: Tiến độ giải quyết (đạt 19,98/20 điểm); mức độ hài lòng (đạt 17,64/18 điểm); dịch vụ công trực tuyến (đạt 9,56/12 điểm); số hóa hồ sơ (17,15/22 điểm)…

Người dân xã Trường Sơn lấy số thứ tự nộp hồ sơ thủ tục hành chính.

Để có được kết quả này, ngay từ đầu năm, thành phố đã tích cực phối hợp với các bộ để triển khai chuyển việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính từ hệ thống của thành phố sang hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung do các bộ triển khai. Chủ động cập nhật, hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố kết nối, liên thông và cập nhật thông tin, kiểm thử bảo đảm đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Cổng Dịch vụ công quốc gia do Bộ Công an triển khai.

Theo đó, hoàn thành cấu hình 3.892 tài khoản cho cán bộ tại 99 xã, phường và 13 sở, ban, ngành; triển khai đưa vào sử dụng trợ lý ảo hỗ trợ công chức tra cứu pháp luật với hơn 30 nghìn tài khoản. Cùng đó, triển khai thí điểm có kiểm soát ứng dụng “Trợ lý Nhân dân” trên diện rộng; áp dụng mức thu phí, lệ phí 0 đồng đối với 42 thủ tục hành chính khi nộp trực tuyến…