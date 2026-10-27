Bắc Ninh: Xe máy bất ngờ mất lái đổ xuống đường, nam tài xế bị xe khách cán tử vong

Theo camera hành trình của xe ô tô phía sau ghi lại, khoảng 18h15 ngày 26/10, xe máy BKS 98E-599.XX do anh H.V.Đ (SN1987, trú tại xã Biển Động, TP Bắc Ninh) điều khiển trên đường Võ Văn Kiệt (gần KCN Song Khê - Nội Hoàng) thì bất ngờ mất lái ngã xuống đường.

Khoảnh khắc người điều khiển xe máy ngã ra đường bị xe khách cán tử vong ở Bắc Ninh

Đúng lúc đó, ô tô khách BKS 98B-029.XX do tài xế P.V.H (trú tại phường Chũ, TP Bắc Ninh) điều khiển đi tới và cán qua người đàn ông điều khiển xe máy.

Hậu quả vụ việc khiến nạn nhân H.V.Đ tử vong tại chỗ.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.