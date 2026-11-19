Theo thiết kế, tường chắn sóng được xây dựng tại hai vị trí, gồm đoạn qua thôn Hòa Bình dài 280 m và thôn Lục Liễu dài 485 m. Tường có chiều cao 80 cm, rộng 30 cm, bệ móng rộng 1,35 m.

Một tuyến đê đang được xây tường chắn sóng trên địa bàn xã Phúc Hòa.

Đây là một trong những hạng mục quan trọng thuộc công trình xử lý khẩn cấp sự cố tràn qua đê và cải tạo, nâng cấp đê hữu Thương đoạn từ K0 đến K8+500. Công trình dự kiến hoàn thành chậm nhất ngày 30/12/2027.

Xã Phúc Hòa hiện có 15 tuyến đê các loại. Trong các năm 2024 và 2025, do ảnh hưởng của mưa lũ, mực nước sông Thương dâng cao khiến nhiều vị trí đê bị sạt trượt, tiềm ẩn nguy cơ nước lũ tràn vào khu dân cư, đe dọa an toàn tính mạng, tài sản của người dân và diện tích sản xuất nông nghiệp, nhất là các vùng trồng cây ăn quả ven sông.

Việc đầu tư xây dựng tường chắn sóng là giải pháp cần thiết nhằm hạn chế nguy cơ nước lũ tràn qua đê khi mực nước sông dâng cao, góp phần bảo vệ an toàn công trình đê điều, khu dân cư và đất sản xuất. Đồng thời, quá trình thi công gắn với bảo đảm hành lang an toàn giao thông trên đê, tạo thuận lợi cho người dân đi lại.