Bắc Ninh: Xây dựng nền tảng quản trị số trong trường học

Ứng dụng công nghệ trong trường học

Trường Trung học cơ sở Tiên Lục số 1 (xã Tiên Lục) được thành lập trên cơ sở sáp nhập các Trường Trung học cơ sở Tiên Lục số 1, 2 và 3. Sau sáp nhập, trường có một điểm chính và hai phân hiệu, với 56 lớp, hơn 2.400 học sinh. Cùng với ổn định tổ chức, trường lớp và cơ sở vật chất, nhà trường chủ động triển khai cơ sở dữ liệu dùng chung giữa điểm chính và các phân hiệu. Trọng tâm là hoàn thiện các phần mềm quản lý cán bộ, giáo viên, giáo án điện tử, học bạ điện tử, hướng tới thống nhất dữ liệu trong toàn trường.

Trường Trung học cơ sở Tân Tiến sử dụng phần mềm Plickers hỗ trợ giáo viên kiểm tra, đánh giá nhanh trong lớp học.

Thầy Trịnh Văn Thành, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Với đặc thù có nhiều giáo viên trẻ, có trình độ về công nghệ thông tin nên việc số hóa dữ liệu được triển khai thuận lợi. Bên cạnh quản trị trường học trên nền tảng số, nhà trường còn đẩy mạnh số hóa trong xây dựng và khai thác học liệu phục vụ chuyên môn. Mỗi giáo viên xây dựng kho học liệu riêng; các tổ chuyên môn hình thành kho học liệu chung, tiến tới xây dựng kho học liệu dùng chung toàn trường. Qua đó, giáo viên tại các điểm trường có thể chia sẻ tài liệu, tham khảo những mô hình hay, phương pháp giảng dạy hiệu quả.

Tại Trường Tiểu học Suối Hoa (phường Kinh Bắc), trong năm học 2026–2027, trường sử dụng phần mềm eNetViet kết hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt để hỗ trợ điểm danh học sinh, giáo viên vào đầu giờ và cuối buổi học. Hệ thống giúp tự động hóa việc ghi nhận thông tin, giảm thao tác thủ công. Thông qua phần mềm, việc trao đổi thông tin giữa nhà trường và phụ huynh cũng được tăng cường.

Sau sáp nhập, Trường Trung học cơ sở Tân Tiến (phường Tân Tiến) có 127 cán bộ, giáo viên, viên chức, người lao động và gần 2.700 học sinh. Với một điểm chính và hai phân hiệu cách nhau khoảng 7 km, quy mô quản lý lớn, địa bàn hoạt động rộng đòi hỏi nhà trường phải có phương thức điều hành linh hoạt, kịp thời. Trước thực tế đó, nhà trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý sĩ số, theo dõi hoạt động chuyên môn và điều hành công việc. Các nền tảng số, công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ rút ngắn thời gian xử lý công việc hành chính, nâng cao tính chính xác, minh bạch trong điều hành; đồng thời giúp giáo viên đổi mới phương pháp theo hướng trực quan, phù hợp hơn với nhu cầu của người học.

Nâng cao chất lượng giảng dạy

Theo phương án sắp xếp sau sáp nhập, toàn thành phố còn 567 cơ sở giáo dục công lập gồm: 164 trường mầm non, 151 trường tiểu học, 154 trường trung học cơ sở, 22 trường nhiều cấp học, 16 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và 60 trường trung học phổ thông. Quy mô mạng lưới trường lớp mới đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và khai thác đồng bộ các nền tảng công nghệ.

Học sinh Trường Tiểu học Suối Hoa (phường Kinh Bắc) điểm danh bằng phần mềm eNetViet nhận diện khuôn mặt.

Theo ông Nguyễn Như Học, Trưởng Phòng Giáo dục trung học (Sở Giáo dục và Đào tạo), thời gian qua, ngành Giáo dục Bắc Ninh đẩy mạnh số hóa hồ sơ, từng bước đưa hoạt động quản lý lên môi trường điện tử. Đến nay, hồ sơ cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục đã được số hóa. Học bạ số, sổ điểm, sổ ghi đầu bài, giáo án và kế hoạch dạy học cũng từng bước được tích hợp trên các nền tảng số, tạo thuận lợi cho việc cập nhật, lưu trữ, tra cứu thông tin, giảm thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý, đặc biệt tại các trường có nhiều phân hiệu.

Chuyển đổi số trong Giáo dục không chỉ dừng lại ở việc số hóa hồ sơ hay đưa công nghệ vào giảng dạy, mà quan trọng hơn là đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng dạy học và giải quyết những yêu cầu thực tiễn tại mỗi nhà trường.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, năm học 2026–2027, ngành Giáo dục Bắc Ninh tiếp tục hoàn thiện, kết nối và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu ngành, từng bước chuyển từ phương thức quản lý truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu. Theo đó, ngành thống nhất sử dụng hệ thống Edoc để quản lý sổ sách, lịch báo giảng, thời khóa biểu... Các nền tảng đăng nhập một lần (SSO), quản trị nhà trường, quản lý học tập (LMS), kho học liệu số, thư viện số tiếp tục được triển khai. Cùng đó, số hóa hồ sơ học tập, học bạ, văn bằng, chứng chỉ; từng bước xây dựng hồ sơ học tập suốt đời của người học, đẩy mạnh ứng dụng AI và triển khai kiểm tra, đánh giá trên môi trường số tại các cơ sở đủ điều kiện.

Chuyển đổi số trong giáo dục không chỉ dừng lại ở việc số hóa hồ sơ hay đưa công nghệ vào giảng dạy, mà quan trọng hơn là đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng dạy học và giải quyết những yêu cầu thực tiễn tại mỗi nhà trường. Việc đồng bộ dữ liệu, hoàn thiện nền tảng số và tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục sẽ góp phần bảo đảm hoạt động thông suốt sau sắp xếp, giảm áp lực hành chính cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Từ đó, tạo nền tảng để ngành Giáo dục nâng cao chất lượng, phát triển năng lực người học, xây dựng môi trường học tập hiện đại, linh hoạt.