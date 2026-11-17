Nhân rộng các mô hình

Mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” ở xã Sơn Động được duy trì nhiều năm qua không chỉ là nơi tạm lánh khi xảy ra bạo lực mà còn là điểm tựa giúp phụ nữ, trẻ em gái được bảo vệ và hỗ trợ kịp thời. Thông qua sự phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, chính quyền, Công an xã và Y tế cơ sở, những trường hợp có nguy cơ hoặc bị bạo lực tại địa phương được kịp thời phát hiện, can thiệp, tư vấn và kết nối các dịch vụ cần thiết.

Phụ nữ xã Biên Sơn tổ chức các hoạt động giao lưu, hỗ trợ hội viên xử lý các vấn đề khó khăn trong cuộc sống.

Chị Nguyễn Thị Thúy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Động cho biết: Điều chúng tôi hướng tới là tạo một nơi an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái khi gặp nguy hiểm, giúp họ có niềm tin, mạnh dạn lên tiếng khi quyền lợi bị xâm phạm. Cùng đó, Hội Liên hiệp phụ nữ xã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền tại cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, từng bước xóa bỏ định kiến và những hành vi ứng xử thiếu bình đẳng.

Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 178 cán bộ phụ nữ thuộc 4 xã, phường: Chũ, Phượng Sơn, Nam Dương và Kiên Lao về các giải pháp thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế, nâng cao quyền năng kinh tế; hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc. Đồng thời, các học viên được cập nhật kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động thực hiện bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; nâng cao vai trò của tổ chức Hội trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Thông qua trao đổi, thảo luận các tình huống thực tiễn, cán bộ Hội có thêm kinh nghiệm trong nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, tổ chức sinh hoạt chi hội và hỗ trợ phụ nữ khi gặp khó khăn.

Bên cạnh bảo vệ phụ nữ trước nguy cơ bạo lực, việc phát huy tiếng nói, quyền tham gia của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động cộng đồng cũng được chú trọng. Tại xã Bảo Đài, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức cho các em học sinh tham gia Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” được trao đổi về bình đẳng giới, quyền được lên tiếng của trẻ em và những vấn đề gần gũi như bạo lực học đường, bắt nạt trên không gian mạng, phân biệt giới tính, xâm hại trẻ em, tảo hôn. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đồng Kỳ cũng phát động chiến dịch truyền thông với chủ đề “Phấn đấu bình đẳng giới, an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số” hướng tới nâng cao nhận thức, thúc đẩy thay đổi hành vi của cộng đồng trong thực hiện bình đẳng giới, xóa bỏ định kiến và các hành vi phân biệt đối xử.

Thúc đẩy bình đẳng giới

Bà Vũ Thị An, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cho biết: Đến nay, toàn thành phố có 99 mô hình “Địa chỉ tin cậy”; 442 câu lạc bộ Xây dựng gia đình hạnh phúc và 3 mô hình “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Cùng với xây dựng các mô hình hỗ trợ trực tiếp, các cấp Hội Phụ nữ xác định tuyên truyền, nâng cao nhận thức là giải pháp quan trọng để bình đẳng giới thực sự đi vào cuộc sống.

Bình đẳng giới không chỉ là trách nhiệm của đơn vị hay tổ chức nào mà cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để mỗi phụ nữ được tôn trọng, trẻ em gái được bảo vệ.

Thông qua việc triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, nhiều hoạt động truyền thông, đối thoại, tập huấn, sinh hoạt câu lạc bộ được tổ chức, góp phần đưa kiến thức về bình đẳng giới đến gần hơn với hội viên và người dân. Nội dung và hình thức tuyên truyền ngày càng đa dạng, linh hoạt, gắn với thực tiễn từng địa bàn, qua đó giúp hội viên phụ nữ nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng tự bảo vệ và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi quyền lợi bị xâm phạm.

Đặc biệt, các cấp Hội chú trọng hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề và kết nối việc làm. Việc thực hiện các đề án về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế góp phần tạo điều kiện để phụ nữ phát huy khả năng sáng tạo, chủ động tham gia sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, từng bước tự chủ kinh tế. Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp phụ nữ khẳng định vị thế, tiếng nói trong gia đình và xã hội. Bên cạnh đó, vai trò giám sát, phản biện xã hội của tổ chức Hội tiếp tục được phát huy thông qua việc tham gia giám sát thực hiện các chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình và bình đẳng giới. Qua đó, kịp thời phát hiện những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai chính sách tại cơ sở, kiến nghị cơ quan chức năng quan tâm giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em.

Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 (từ 15/11 đến 15/12), Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tích cực trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại, quấy rối tình dục. Quan tâm rà soát, hỗ trợ kịp thời phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người yếu thế và nạn nhân bị bạo lực, xâm hại; vận hành hiệu quả các địa chỉ tin cậy, đường dây nóng và dịch vụ hỗ trợ nạn nhân. Những việc làm thiết thực đó sẽ giúp cho phụ nữ được tôn trọng, trẻ em gái được bảo vệ, mọi người đều có cơ hội bình đẳng để học tập, lao động, cống hiến và phát triển.