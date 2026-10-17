Bắc Ninh xây dựng hạ tầng giao thông liên vùng, tạo bước đột phá

Chú trọng các tuyến kết nối

Trên công trường cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu, sau khi nhịp chính bắc qua sông Thái Bình hợp long, các đơn vị khẩn trương triển khai những phần việc còn lại. Nhà thầu tổ chức 3 mũi thi công, tập trung nhân lực, thiết bị để hoàn thiện các hạng mục cầu và đường dẫn. Toàn tuyến dài gần 13,4 km, tổng mức đầu tư hơn 2.182 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Nhà thầu huy động máy móc, nhân lực thi công cầu Kênh Vàng, công trình kết nối thành phố Bắc Ninh với thành phố Hải Phòng.

Theo Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp thành phố Bắc Ninh số 2, chủ đầu tư dự án, đến nay, gói thầu xây dựng cầu và đoạn tuyến đầu tiên đạt hơn 68% giá trị hợp đồng, gói thầu đoạn tuyến còn lại đạt 27%. Chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, nguồn cung vật liệu, tạo điều kiện để nhà thầu đẩy nhanh thi công đường dẫn, sớm hoàn thiện tuyến kết nối. Công trình hoàn thành sẽ mở thêm hướng giao thương giữa thành phố Bắc Ninh với thành phố Hải Phòng, hỗ trợ vận chuyển hàng hóa và liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất.

Cùng với cầu Kênh Vàng, cầu Vân Hà đang từng bước hình thành, nối phường Vân Hà với phường Kinh Bắc qua sông Cầu. Công trình có tổng mức đầu tư gần 420 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2025-2027. Đến đầu tháng 10/2026, khối lượng thi công đạt khoảng 40%; nhà thầu cơ bản hoàn thành các hạng mục cọc khoan nhồi, mố cầu và một số trụ cầu, tiếp tục triển khai những phần việc tiếp theo. Khi hoàn thành, cầu Vân Hà sẽ tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, tăng cường liên kết giữa các khu dân cư và khu vực sản xuất hai bên sông Cầu, bổ sung một "mắt xích" cho mạng lưới giao thông địa phương.

Dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đang được triển khai, từng bước hình thành hành lang giao thông chiến lược, tăng cường kết nối giữa thành phố Bắc Ninh với thành phố Hà Nội, tỉnh Hưng Yên và mạng lưới giao thông quốc gia. Tuyến đường này dài hơn 112 km, trong đó đoạn qua địa phận Bắc Ninh khoảng 33 km. Những ngày này, trên công trường, các nhà thầu đang tập trung thi công nền đường, hệ thống thoát nước...

Tuy nhiên, nguồn cung vật liệu khan hiếm, giá nhiên liệu tăng cùng những vướng mắc về mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật đã ảnh hưởng đến tiến độ của dự án này. Chủ đầu tư đang phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan xử lý những tồn tại, tạo điều kiện để nhà thầu duy trì thi công, phấn đấu thông xe kỹ thuật trước ngày 31/12/2026 và hoàn thành dự án vào tháng 5/2027. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ góp phần phân luồng, giảm áp lực cho các tuyến hiện hữu, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa giữa Bắc Ninh với các trung tâm kinh tế lân cận.

Ông Nguyễn Xuân Đương, Giám đốc Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp thành phố Bắc Ninh số 2, chủ đầu tư dự án cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu; dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội cho biết: "Ban thường xuyên rà soát tiến độ từng gói thầu, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý vướng mắc trong quá trình triển khai. Việc nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán được thực hiện theo khối lượng hoàn thành, góp phần đẩy nhanh giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư".

Ngoài những dự án trên, thành phố Bắc Ninh cũng đang triển khai nhiều dự án giao thông kết nối liên tỉnh, liên vùng như dự án: Cầu Hà Bắc 1, cầu Kim Chân và những tuyến đường liên kết khu công nghiệp, quốc lộ, đường vành đai. Theo đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành từng công trình riêng lẻ mà còn bảo đảm tính liên thông giữa các tuyến trục lớn với đường tỉnh, đường xã và các đầu mối vận tải.

Hoàn thiện hạ tầng giao thông đa phương thức

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định tiếp tục hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo đột phá trong phát triển, trong đó chú trọng hạ tầng giao thông đa phương thức. Định hướng này đặt ra yêu cầu lựa chọn các dự án phù hợp với quy hoạch, bảo đảm tính kết nối và phát huy hiệu quả lâu dài của nguồn vốn đầu tư.

Công trình cầu Vân Hà đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Theo ông Đinh Phan Đại, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, bám sát quy hoạch thành phố, định hướng phát triển giao thông bảo đảm sự đồng bộ giữa các tuyến đường và khả năng kết nối với mạng lưới giao thông quốc gia, khu vực. Theo đó, thành phố chú trọng đầu tư các tuyến có vai trò mở rộng không gian phát triển, tăng liên kết giữa khu công nghiệp, đô thị và các địa bàn động lực; quan tâm giao thông cơ sở để người dân trực tiếp hưởng lợi khi hạ tầng được cải thiện.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định tiếp tục hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo đột phá trong phát triển, trong đó chú trọng hạ tầng giao thông đa phương thức. Định hướng này đặt ra yêu cầu lựa chọn các dự án phù hợp với quy hoạch, bảo đảm tính kết nối và phát huy hiệu quả lâu dài của nguồn vốn đầu tư.

Cụ thể hóa định hướng này, thành phố Bắc Ninh đã và đang ưu tiên nguồn lực đầu tư các công trình giao thông, nhất là những dự án có tính chất kết nối liên tỉnh, liên vùng và phục vụ phát triển công nghiệp. Theo số liệu thống kê sơ bộ, tổng nguồn vốn đầu tư giao thông của thành phố những năm gần đây từ 3-4 nghìn tỷ đồng/năm. Bên cạnh đó, các xã, phường cũng bố trí hàng chục tỷ đồng mỗi năm nâng cấp, cải tạo các tuyến đường trên địa bàn.

Đặc biệt, Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố quy định chính sách hỗ trợ xây dựng đường xã, phố, thôn, ngõ, ngách giai đoạn 2026-2030 đã tạo thêm nguồn lực để các địa phương hoàn thiện giao thông cơ sở. Thành phố dự kiến cứng hóa, cải tạo, nâng cấp khoảng 4.184 km đường với tổng nhu cầu kinh phí hơn 12,6 nghìn tỷ đồng; trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ khoảng 8.880 tỷ đồng. Mức hỗ trợ được xác định theo từng nhóm địa bàn, phần kinh phí còn lại do ngân sách cấp xã, nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác bảo đảm. Tại một số địa phương như Tân Yên, Lạng Giang, Sơn Động, Phượng Sơn..., người dân đã tích cực phối hợp triển khai, góp phần tháo gỡ khó khăn về mặt bằng và đẩy nhanh quá trình hoàn thiện hạ tầng.

Cùng với bố trí nguồn lực, thời gian qua, thành phố Bắc Ninh chú trọng nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các dự án; yêu cầu các sở, ngành và chính quyền xã, phường tăng cường phối hợp với chủ đầu tư trong giải phóng mặt bằng, xử lý những vướng mắc phát sinh. Đồng thời rà soát tiến độ từng công trình, kịp thời tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền; các chủ đầu tư, nhà thầu được đôn đốc huy động nhân lực, máy móc, tổ chức thi công phù hợp và kiểm soát chất lượng.

Với định hướng đầu tư có trọng tâm, thành phố đang từng bước nâng cao khả năng kết nối các khu công nghiệp, đô thị và vùng sản xuất với mạng lưới giao thông khu vực. Qua đó, hạ tầng giao thông không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa mà còn tạo điều kiện khai thác tiềm năng, lợi thế, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.