Bắc Ninh xây dựng chính sách hỗ trợ hộ nghèo giai đoạn 2027 - 2030

Chiều 12/11, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị xem xét, đánh giá tiến độ xây dựng Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ hộ nghèo, người thuộc hộ nghèo, hộ nghèo thoát nghèo đa chiều trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2027 - 2030. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn của thành phố.

Đồng chí Lê Xuân Lợi đề nghị xem xét kỹ các nội dung dự thảo, để Nghị quyết sớm được ban hành và thực hiện.

Những năm qua, thành phố đã triển khai nhiều chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, góp phần cải thiện đời sống người dân. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố còn 0,56%. Kết quả này đưa Bắc Ninh xếp thứ tư vùng Đồng bằng sông Hồng và thứ bảy cả nước về tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất.

Tuy nhiên, từ năm 2027, chuẩn nghèo đa chiều quốc gia có sự thay đổi về mức thu nhập và các chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Theo đó, mức thu nhập chuẩn nghèo khu vực nông thôn tăng từ 1,5 triệu đồng/người/tháng lên 2,2 triệu đồng/người/tháng; khu vực đô thị tăng từ 2 triệu đồng/người/tháng lên 2,8 triệu đồng/người/tháng. Sự thay đổi này khiến một bộ phận hộ dân vừa thoát nghèo theo chuẩn cũ có nguy cơ tái nghèo khi áp dụng chuẩn mới.

Đồng chí Bùi Quang Phát, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tiến độ xây dựng dự thảo Nghị quyết.

Dự kiến cuối năm 2026, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027 - 2030 trên địa bàn thành phố khoảng 1%, với hơn 8.000 hộ và 23.000 nhân khẩu. Phần lớn hộ nghèo thuộc nhóm không có khả năng lao động, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như người cao tuổi cô đơn, người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh cần chữa trị dài ngày. Với nhóm đối tượng này, các chính sách hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề, vay vốn ưu đãi khó phát huy hiệu quả; việc hỗ trợ trực tiếp bằng tiền có ý nghĩa thiết thực trong cuộc sống.

Trên cơ sở đó, dự thảo Nghị quyết được xây dựng gồm 3 chương, 19 điều, đề xuất các chính sách hỗ trợ thu nhập hàng tháng và hỗ trợ hộ nghèo khắc phục tình trạng thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản. Trong đó, chính sách hỗ trợ thu nhập tập trung vào hai nhóm: Người thuộc hộ nghèo đang hưởng các khoản trợ cấp hàng tháng nhưng tổng mức hưởng thấp hơn chuẩn thu nhập quy định; người thuộc hộ nghèo không có khả năng lao động, không có nguồn thu nhập hàng tháng ổn định. Mức hỗ trợ được tính toán để bảo đảm tổng thu nhập hàng tháng đạt chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, sau khi trừ các khoản trợ cấp đã được hưởng từ ngân sách Nhà nước.

Lãnh đạo Sở Tài chính trao đổi nội dung về kinh phí thực hiện Nghị quyết.

Các chính sách hỗ trợ khắc phục thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản được đề xuất gồm: Hỗ trợ tìm kiếm việc làm ổn định, học nghề, sửa chữa nhà ở, mua phương tiện tiếp cận thông tin, bảo đảm nước sinh hoạt, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, xử lý rác thải sinh hoạt và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo mới thoát nghèo.

Về tiến độ xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, địa phương và đăng tải dự thảo trên Cổng Thông tin điện tử thành phố. Qua tổng hợp, có 28 đơn vị, cá nhân tham gia ý kiến, trong đó 9 đơn vị có ý kiến góp ý, 19 đơn vị nhất trí với hồ sơ dự thảo. Sở Tư pháp có báo cáo thẩm định ngày 8/11/2026; trên cơ sở các ý kiến thẩm định và góp ý, cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ.

Đồng chí Lê Xuân Lợi kết luận hội nghị xem xét, đánh giá tiến độ xây dựng chính sách hỗ trợ hộ nghèo trên địa bàn.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Xuân Lợi thống nhất chủ trương xây dựng chính sách theo hướng hỗ trợ thu nhập hàng tháng cho các đối tượng thuộc hộ nghèo. Đồng chí đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục nghiên cứu, rà soát, xây dựng lại dự thảo Nghị quyết, tập trung hoàn thiện nội dung chính sách hỗ trợ thu nhập, phù hợp với thực tế và đúng đối tượng thụ hưởng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp, trao đổi với Sở Tài chính, Sở Tư pháp để rà soát các nội dung liên quan, bảo đảm nguồn lực và trình tự, thủ tục xây dựng văn bản theo quy định. Trên cơ sở đó, hoàn thiện hồ sơ trình UBND thành phố xem xét, sau đó trình HĐND thành phố quyết định.

Việc hoàn thiện dự thảo cần được triển khai khẩn trương, bảo đảm chất lượng, tạo cơ sở để Nghị quyết sớm được ban hành và tổ chức thực hiện, góp phần chăm lo đời sống người nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.