Bắc Ninh: Xã Tân Dĩnh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Dự buổi lễ có đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố; các đồng chí Thành ủy viên: Lưu Đình Thực, Giám đốc Sở Tư pháp; Thân Trung Kiên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Cùng dự có đại diện Đoàn Luật sư thành phố, cán bộ, người dân địa phương.

Đồng chí Đào Quang Khải phát biểu tại lễ phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 tại xã Tân Dĩnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đào Quang Khải ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền xã Tân Dĩnh trong phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam gắn với xây dựng mô hình “Thôn thông minh” và các mô hình điểm chuyển đổi số trong lĩnh vực tư pháp. Đây là cách làm thiết thực, gắn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với nhu cầu thực tiễn của người dân, góp phần đưa thông tin pháp luật và dịch vụ hành chính công đến gần hơn với cộng đồng dân cư.

Các đại biểu sở, ngành và xã Tân Dĩnh dự lễ phát động Ngày Pháp luật Việt Nam.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chính quyền cơ sở cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao trách nhiệm công vụ, giải quyết công việc đúng thẩm quyền, kịp thời, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Việc triển khai các mô hình điểm phải bảo đảm thực chất, lấy hiệu quả phục vụ và mức độ hài lòng của người dân làm thước đo; phân công rõ trách nhiệm, duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

Đồng chí Đào Quang Khải và lãnh đạo các sở, ngành chúc mừng xã Tân Dĩnh tại lễ phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Đồng chí lưu ý, thông tin pháp luật được phổ biến qua các nền tảng số, nhóm cộng đồng, hệ thống truyền thanh và mã QR phải bảo đảm chính xác, có nguồn chính thống; chú trọng bảo vệ dữ liệu cá nhân, nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Bên cạnh ứng dụng công nghệ, địa phương cần duy trì hình thức hỗ trợ trực tiếp, nhất là đối với người cao tuổi và những người còn hạn chế về kỹ năng sử dụng công nghệ.

Đối với hoạt động hòa giải, đối thoại ở cơ sở, cần phát huy vai trò, trách nhiệm và sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, hòa giải viên. Các ý kiến, kiến nghị của người dân phải được tiếp nhận, phân công giải quyết và phản hồi rõ ràng, đúng thời hạn. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn và địa phương, thường xuyên đánh giá kết quả vận hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện những nội dung chưa phù hợp để nhân rộng các mô hình hiệu quả trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt mô hình "Thôn thông minh".

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền xã Tân Dĩnh, đồng chí Trương Ngọc Bích, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Dĩnh khẳng định, việc ra mắt các mô hình là giải pháp cụ thể nhằm đưa thông tin pháp luật, hoạt động hòa giải và sự hỗ trợ của chính quyền đến gần hơn với từng thôn, từng gia đình.

Để các mô hình hoạt động thực chất, hiệu quả, UBND xã khẩn trương cụ thể hóa nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm, duy trì vận hành thường xuyên; nghiên cứu chính sách hỗ trợ tổ công nghệ số cộng đồng, mở rộng danh mục thủ tục hành chính có thể hỗ trợ tại thôn và bổ sung tài liệu, văn bản hướng dẫn vào tủ sách pháp luật.

Các đại biểu tham quan mô hình "Thôn thông minh" ở thôn Tân Sơn, xã Tân Dĩnh.

Chú trọng lựa chọn nội dung tuyên truyền sát nhu cầu người dân, tăng cường phối hợp giữa các tổ chức, đoàn thể, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên; thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả, lấy hiệu quả phục vụ và mức độ hài lòng của người dân làm căn cứ đánh giá.

Dịp này, xã Tân Dĩnh triển khai ba mô hình điểm gồm: “Tổ pháp luật số cộng đồng”; “Truyền thanh thông minh - Hòa giải số - Đối thoại pháp luật nhanh”; “Điểm phục vụ hành chính công lưu động tại thôn”.

Trong đó, mô hình “Tổ pháp luật số cộng đồng” hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin pháp luật chính xác, kịp thời, dễ hiểu. Các thành viên phối hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương thông qua các nền tảng số, nhóm thông tin cộng đồng và kênh truyền thông trực tuyến, giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện.

Mô hình “Truyền thanh thông minh - Hòa giải số - Đối thoại pháp luật nhanh” kết hợp ứng dụng công nghệ số với công tác thông tin, tuyên truyền, hòa giải ở cơ sở và phổ biến, giáo dục pháp luật; tạo thêm kênh tiếp nhận ý kiến, trao đổi và hỗ trợ giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Mô hình “Điểm phục vụ hành chính công lưu động tại thôn” được triển khai tại ba thôn Tân Xuyên, Tân Sơn và Đại Giáp, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, chữ ký số cá nhân và các tiện ích số ngay tại nơi cư trú, nhất là người cao tuổi, người chưa thành thạo công nghệ. Tại mỗi điểm, xã bố trí hạ tầng internet, máy tính và thành lập tổ hỗ trợ với lực lượng nòng cốt là tổ công nghệ số cộng đồng. Các điểm tập trung hỗ trợ 12 thủ tục hành chính thường gặp, duy trì nhóm Zalo của thôn để tuyên truyền, cung cấp thông tin, hướng dẫn người dân; tổ chức tối thiểu hai buổi mỗi tuần để hỗ trợ thực hiện thủ tục.

Nhằm bảo đảm các mô hình hoạt động hiệu quả, bền vững, xã chú trọng lựa chọn nội dung tuyên truyền pháp luật gắn với những vấn đề người dân quan tâm như đất đai, hộ tịch, hôn nhân và gia đình, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng; phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng dân cư trong phối hợp triển khai, giám sát, phản ánh những khó khăn, bất cập phát sinh.

Đại diện Đoàn Luật sư thành phố trao tặng máy vi tính và tủ sách pháp luật cho Nhân dân thôn Tân Sơn, xã Tân Dĩnh.

Việc ra mắt các mô hình góp phần đổi mới phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn chuyển đổi số với cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Qua đó từng bước xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền với người dân ngay từ cơ sở.

Dịp này, Đoàn Luật sư thành phố trao tặng bộ máy tính, tủ sách pháp luật cho nhân dân thôn Tân Sơn. Trước lễ phát động, các đại biểu tham quan, tìm hiểu việc triển khai mô hình tại thôn Tân Sơn.