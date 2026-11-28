Ngày 27/11, xã Sơn Động tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng. Dự và chỉ đạo có lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm thành phố Bắc Ninh, UBND xã Sơn Động. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các xã: Dương Hưu, Vân Sơn, An Lạc, Tây Yên Tử, Tuấn Đạo, Yên Định và Đại Sơn.

Các đồng chí lãnh đạo kiểm tra sơ đồ phương án diễn tập.

Xã Sơn Động là địa bàn trọng điểm phát triển lâm nghiệp của thành phố với hơn 5.500 ha rừng và đất lâm nghiệp, tỷ lệ che phủ rừng đạt 54,6%. Trong đó, hơn 3.000 ha rừng có nguy cơ cháy cao.

Những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của thành phố, cơ quan chuyên môn và cấp ủy, chính quyền địa phương, công tác bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn xã Sơn Động có nhiều chuyển biến tích cực. Cùng với đầu tư kinh phí, trang thiết bị phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng, xã chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân. Từ năm 2025 đến nay, các vụ cháy rừng trên địa bàn đều được phát hiện, xử lý kịp thời, không gây thiệt hại đến rừng.

Với tinh thần nâng cao cảnh giác phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô năm 2026-2027, xã Sơn Động tổ chức diễn tập theo phương châm “4 tại chỗ”. Khu vực diễn tập thực binh tại lô 890, khoảnh 7, thuộc thôn Vĩnh Khương. Đây là rừng keo khoảng 2-3 năm tuổi do người dân quản lý, có diện tích hơn 0,4 ha, lớp thực bì dày, nguy cơ cháy cao.

Các lực lượng tham gia diễn tập.

Theo tình huống giả định, người dân đi làm rừng phát hiện đám cháy khoảng 100 m² nên thông báo cho ban quản lý thôn. Ngay khi nhận được tin báo, trưởng thôn huy động tổ xung kích và Nhân dân tham gia dập lửa. Song do thời tiết hanh khô kéo dài, gió mạnh, đám cháy lan nhanh, vượt khả năng ứng phó của lực lượng tại thôn.

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND xã huy động lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, y tế, tổ xung kích bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng khẩn trương có mặt triển khai các biện pháp khống chế đám cháy. Đề nghị Hạt Kiểm lâm liên xã Sơn Động, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Động cử lực lượng, phương tiện hỗ trợ.

Các lực lượng phối hợp triển khai các biện pháp chữa cháy như: Phát đường băng cản lửa, sử dụng máy bơm nước và các thiết bị chuyên dụng dập lửa, sơ cứu người bị ngạt khói. Sau hơn một giờ, đám cháy được dập tắt. Lực lượng tại chỗ tiếp tục kiểm tra hiện trường, bố trí người canh gác, đề phòng lửa bùng phát trở lại.

Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm liên xã Sơn Động khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác diễn tập.

Cuộc diễn tập hoàn thành tốt các nội dung, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn về người và phương tiện. Các lực lượng cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ trong quá trình chữa cháy rừng.

Thông qua diễn tập, chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn có cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác tiếp nhận, xử lý thông tin cháy rừng; khả năng huy động lực lượng, phương tiện; phương pháp chỉ huy, kỹ thuật chữa cháy và sự phối hợp giữa các lực lượng. Từ đó, tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng sát với điều kiện thực tế từng địa bàn.

Nhân dịp này, UBND xã Sơn Động tặng Giấy khen cho 4 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng.