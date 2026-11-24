Bắc Ninh: Xã Phật Tích khởi công Điểm sinh hoạt cộng đồng gần 25 tỷ đồng
Ngày 24/11, xã Phật Tích (TP. Bắc Ninh) tổ chức khởi công xây dựng Điểm sinh hoạt cộng đồng Vĩnh Phú, thôn Phật Tích với tổng mức đầu tư gần 25 tỷ đồng nhằm kỷ niệm 80 năm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/1946 – 24/11/2026)
Công trình được xây dựng trên diện tích 4.492 m², bao gồm các hạng mục chính là nhà sinh hoạt cộng đồng quy mô 2 tầng, diện tích xây dựng 1.076 m²; hệ thống sân, đường nội bộ và các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.
Việc đầu tư xây dựng công trình xuất phát từ nhu cầu thực tế về không gian hội họp, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người dân, nhất là sau khi thôn Vĩnh Phú và thôn Phật Tích hợp nhất nhằm tăng cường tình đoàn kết, gắn bó; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay từ cơ sở, góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống địa phương.
Công trình có thời gian thi công 240 ngày, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng ngày 17/7/2027.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/bac-ninh-xa-phat-tich-khoi-cong-diem-sinh-hoat-cong-dong-gan-25-ty-dong.html