Bắc Ninh: Xã Nghĩa Phương ra mắt 13 tổ tự quản về an ninh, trật tự

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Công an, Hội Cựu chiến binh xã cùng các thành viên tổ tự quản về an ninh, trật tự.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo quán triệt các văn bản, công bố quyết định thành lập và triển khai quy chế hoạt động của các tổ tự quản về an ninh, trật tự do cựu chiến binh đảm nhiệm. Đây là hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của hội viên cựu chiến binh trong tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Theo quy chế hoạt động, Tổ tự quản về an ninh, trật tự có nhiệm vụ phối hợp với lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở nắm chắc tình hình địa bàn; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao cảnh giác trước phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Đăng phát biểu tại hội nghị.

Tổ tự quản chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức tuần tra, kịp thời phát hiện, phản ánh, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự và mâu thuẫn phát sinh trong Nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đăng, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Phương nhấn mạnh, việc xây dựng mô hình Tổ tự quản về an ninh, trật tự góp phần phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, uy tín và kinh nghiệm của hội viên cựu chiến binh. Qua đó, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nghĩa Phương trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các tổ tự quản ra mắt.

Các Tổ tự quản cần hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quy định pháp luật; phối hợp chặt chẽ với Công an xã, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, chi bộ, trưởng thôn và các tổ chức đoàn thể. Mỗi hội viên cựu chiến binh phải gương mẫu chấp hành pháp luật, đi đầu trong xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn đoàn kết tại khu dân cư; duy trì sinh hoạt định kỳ, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể và thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo.