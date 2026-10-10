Bắc Ninh: Xã Mỹ Thái ra mắt mô hình 'Thôn số - Một cửa di động'

Mô hình được triển khai thí điểm tại 3 thôn: Phúc Mãn, Cầu Đầm và Tê. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của xã nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Lãnh đạo xã Mỹ Thái tặng hoa chúc mừng các thôn triển khai mô hình "Thôn số - Một cửa di động".

Để triển khai mô hình, UBND xã thành lập 3 tổ công tác tại các thôn Phúc Mãn, Cầu Đầm và Tê, với tổng số 78 thành viên, gồm cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, các phòng chuyên môn, đoàn thanh niên, cán bộ thôn và thành viên tổ công nghệ số cộng đồng.

Các thành viên được tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn thực hiện 15 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực hộ tịch, cư trú, an sinh xã hội, đăng ký hộ kinh doanh và chứng thực điện tử.

Điểm nổi bật của mô hình là tổ chức tiếp nhận, hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính lưu động ngay tại nhà văn hóa thôn, duy trì tối thiểu 3 buổi/tuần. Trong đó, bố trí vào tối thứ Ba, Năm (từ 19 đến 21 giờ) và sáng Chủ nhật (từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút).

Tại đây, người dân được hỗ trợ tạo tài khoản dịch vụ công, cài đặt chữ ký số cá nhân, số hóa giấy tờ, nộp hồ sơ trực tuyến và tra cứu tiến độ giải quyết thủ tục hành chính. Việc bố trí thời gian ngoài giờ hành chính giúp người dân, nhất là công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp thuận tiện hơn khi thực hiện các thủ tục.

Đại biểu tham quan mô hình tại Nhà văn hóa thôn Phúc Mãn.

Cùng với giải quyết thủ tục hành chính, xã triển khai hoạt động “Bình dân học vụ số”, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID, tích hợp giấy tờ cá nhân, thanh toán không dùng tiền mặt và sử dụng các tiện ích số thiết yếu. Đồng thời, tuyên truyền, trang bị kỹ năng nhận biết, phòng tránh các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Để phục vụ hoạt động, UBND xã đã bố trí máy tính, máy in, máy quét tài liệu và các trang thiết bị cần thiết tại nhà văn hóa 3 thôn. Các bảng mã QR hướng dẫn thủ tục hành chính được niêm yết công khai, giúp người dân thuận tiện tra cứu, tìm hiểu và thực hiện.

Thông qua mô hình “Thôn số - Một cửa di động”, xã Mỹ Thái hướng tới giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân, giảm áp lực tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã; đồng thời nâng cao kỹ năng số cho cộng đồng.

Trên cơ sở kết quả thí điểm tại 3 thôn, UBND xã sẽ đánh giá, hoàn thiện và từng bước nhân rộng mô hình trên địa bàn, góp phần xây dựng chính quyền số, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Đoàn viên thanh niên xã hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Nhà văn hóa thôn Phúc Mãn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chức, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Mỹ Thái đề nghị các thôn, tổ công nghệ số cộng đồng và các lực lượng liên quan tăng cường tuyên truyền, trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích số. Đặc biệt, chú trọng hỗ trợ người cao tuổi, người chưa quen sử dụng công nghệ theo phương châm “hỗ trợ người dân nhưng không làm thay, hướng dẫn để người dân tự thực hiện”. UBND xã sẽ thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu quả mô hình tại 3 thôn Phúc Mãn, Tề và Cầu Đầm, làm cơ sở nhân rộng trên địa bàn.

Ngay trong buổi sáng 10/10, nhiều công dân đã được hướng dẫn tìm hiểu và giải quyết thủ tục hành chính ngay tại Nhà văn hóa thôn Phúc Mãn.