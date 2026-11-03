Bắc Ninh vượt dự toán thu ngân sách năm 2026 từ tháng 10

Bắc Ninh liên tục duy trì vị trí đứng đầu cả nước về kim ngạch xuất, nhập khẩu từ đầu năm đến nay. (Ảnh: T.T)

Chiều 3/11, tại hội nghị thường kỳ Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh tháng 10, đại diện Sở Tài chính cho biết: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 10 tháng đạt 76.765 tỷ đồng, bằng 106,1% dự toán. Với kết quả này, Bắc Ninh đã hoàn thành và vượt dự toán năm được giao. Trong đó, thu nội địa đạt 63.014 tỷ đồng, bằng 106,6% dự toán; thu thuế xuất, nhập khẩu đạt 13.438 tỷ đồng, bằng 101% dự toán. Riêng thu tiền sử dụng đất đạt 18.375 tỷ đồng, bằng 141,2% dự toán.

Tính đến hết ngày 31/10, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công toàn thành phố đạt 16.770,132 tỷ đồng, bằng 68,66% kế hoạch thành phố đã giao chi tiết, bằng 104,64% số vốn Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm.

Quang cảnh hội nghị thường kỳ Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh tháng 10. (Ảnh: LN)

Nổi bật, Bắc Ninh liên tục duy trì vị trí đứng đầu cả nước về kim ngạch xuất nhập khẩu từ đầu năm đến nay. Tổng giá trị xuất, nhập khẩu tháng 10 ước đạt 25,97 tỷ USD, tăng 46,5% so với cùng kỳ; 10 tháng đạt 204,7 tỷ USD, tăng 38% so cùng kỳ; trong đó, giá trị xuất khẩu đạt 101,3 tỷ USD tăng 32,5%; giá trị nhập khẩu đạt 103,4 tỷ USD, tăng 43,8%.

Đáng chú ý, cán cân thương mại trong tháng 10 đã chuyển từ nhập siêu sang xuất siêu, cho thấy tín hiệu tích cực trong hoạt động sản xuất, xuất khẩu, đồng thời góp phần phản ánh hiệu quả của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất và mở rộng thị trường.

Đáng chú ý, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Trong tháng 10, Bắc Ninh thu hút 554 triệu USD tổng vốn đầu tư quy đổi; lũy kế 10 tháng đạt hơn 19,7 tỷ USD. Trong đó, cấp mới 203 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 362.743,7 tỷ đồng và 304 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 1.830,6 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 108 dự án trong nước và 249 dự án FDI. Riêng thu hút FDI, Bắc Ninh đứng thứ 3 cả nước sau Thành phố Hồ Chí Minh và Thái Nguyên.

Những kết quả nổi bật, tích cực nêu trên là nền tảng để thành phố Bắc Ninh bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội những tháng cuối năm. Thành phố tiếp tục kiên định mục tiêu tăng trưởng ở mức 12,5%; đồng thời, triển khai thực hiện đợt thi đua “nước rút”, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác năm.

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn yêu cầu các đơn vị, sở, ngành tiếp tục tập trung cao độ cho sản xuất, kinh doanh; coi việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Các sở, ngành phải chủ động tiếp nhận, xử lý kịp thời những kiến nghị cụ thể của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án sớm được triển khai, cơ sở sản xuất đi vào hoạt động, đóng góp vào tăng trưởng chung của địa phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh đề nghị các địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; tập trung hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, tạo quỹ đất và điều kiện cần thiết để thu hút đầu tư, chuẩn bị tốt nguồn lực cho phát triển trong năm tiếp theo. Đồng chí cũng lưu ý các đơn vị tiếp tục nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026, bảo đảm thu đúng, thu đủ, nhất là các khoản thuế, phí. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thu, chi ngân sách; điều hành linh hoạt, tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ phát triển.