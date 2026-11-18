Vốn vay giải quyết việc làm giúp gia đình chị Lê Thị Chỉnh có điều kiện đầu tư thêm máy móc may quần áo tạo việc làm cho 25 lao động địa phương. Ảnh: Trần Việt – TTXVN

Từ những xưởng may, cơ sở sản xuất gốm truyền thống đến các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đang giúp người dân Bắc Ninh mở rộng sản xuất, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập. Không chỉ hỗ trợ người vay phát triển kinh tế gia đình, những khoản vay ưu đãi còn góp phần duy trì việc làm tại chỗ, tạo sinh kế cho hàng trăm, hàng nghìn lao động, nhất là ở khu vực nông thôn.

*Vốn vay tạo việc làm, nâng cao thu nhập tại chỗ

Tại tổ dân phố Thất Gian, phường Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh, xưởng may của chị Lê Thị Chỉnh là một trong những mô hình sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách để mở rộng sản xuất. Thành lập từ năm 2009, đầu năm 2026, cơ sở chuyển sang địa điểm mới, đầu tư thêm máy móc, mở rộng nhà xưởng và duy trì hoạt động sản xuất quần áo nữ.

Để có thêm nguồn lực phát triển, chị Chỉnh vay 150 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Ninh, trong đó 100 triệu đồng thuộc chương trình cho vay giải quyết việc làm. Khoản vay giúp cơ sở đầu tư thiết bị, mở rộng quy mô, tạo việc làm ổn định cho 25 lao động địa phương.

Chị Lê Thị Chỉnh cho biết người lao động tại xưởng hiện có thu nhập từ 10-15 triệu đồng/người/tháng. Sản phẩm được tiêu thụ ổn định tại các chợ đầu mối trên cả nước, tạo điều kiện để cơ sở duy trì sản xuất và việc làm.

“Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, tôi có điều kiện mua thêm máy móc, mở rộng nhà xưởng và tạo việc làm ổn định cho 25 công nhân địa phương. Tôi mong muốn tiếp tục được tiếp cận nguồn vốn để phát triển sản xuất, tạo thêm việc làm cho người lao động”, chị Chỉnh chia sẻ.

Cũng tại tổ dân phố Thất Gian, cơ sở sản xuất gốm của chị Trần Thị Hằng phát huy hiệu quả từ chương trình cho vay hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Tháng 9/2024, bà được vay 1 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Ninh để đầu tư hệ thống khuôn mẫu chất lượng cao, cải tiến kỹ thuật sản xuất các sản phẩm gốm tâm linh, tượng Phật giáo và quà tặng.

Nguồn vốn giúp cơ sở chế tác thành công các sản phẩm tượng gốm đúc nguyên khối, hạn chế nứt vỡ khi nung. Hiện cơ sở tạo việc làm cho hai vợ chồng bà Hằng và hai lao động nữ địa phương, với thu nhập bình quân khoảng 10 triệu đồng/người/tháng.

Chị Trần Thị Hằng cho biết khoản vay giúp gia đình đầu tư thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ và duy trì việc làm cho lao động tại chỗ. Sản phẩm của cơ sở hiện được cung cấp cho nhiều ngôi chùa ở các địa phương từ miền Bắc đến Vũng Tàu.

Gia đình chị Nguyễn Thị Thu ở xã Trung Chính, thành phố Bắc Ninh được vay 1 tỷ đồng mở rộng nhà xưởng, mua máy móc làm đồ gỗ nội thất giải quyết việc làm cho 5 lao động. Ảnh: Trần Việt – TTXVN

Không chỉ tạo việc làm trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, vốn vay ưu đãi còn giúp người dân chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập. Tại thôn Sen, xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh, chị Dương Thị Trinh được vay 100 triệu đồng theo chương trình giải quyết việc làm để phát triển trang trại cây ăn quả rộng hơn 5 mẫu.

Từ nguồn vốn này, gia đình bà cải tạo đất, chuyển diện tích trồng táo kém hiệu quả sang trồng đào và ổi, đầu tư hệ thống tưới tự động. Đến nay, trang trại có gần 3.000 cây đào và 1.000 cây ổi. Theo bà Trinh, cây ổi cho doanh thu bình quân khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng; riêng vụ đào Tết dự kiến mang lại doanh thu khoảng 900 triệu đồng, lợi nhuận ước 270 triệu đồng.

Một trường hợp khác là gia đình bà Lê Thị Anh, ở thôn Phong Thịnh, xã Phong Cốc, tỉnh Bắc Ninh. Năm 2023, sau khi chồng chấp hành xong án phạt tù trở về, gia đình bà được vay 100 triệu đồng để đầu tư 14 con trâu nái sinh sản. Sau 3 năm, đàn trâu phát triển lên 36 con, giúp gia đình thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Những mô hình trên cho thấy tác động thiết thực của vốn vay ưu đãi: cơ sở sản xuất có điều kiện mở rộng, người lao động có việc làm và thu nhập ổn định hơn; các hộ nông dân có thêm nguồn lực chuyển đổi sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế. Đặc biệt, việc tạo việc làm ngay tại địa phương giúp người lao động có cơ hội tăng thu nhập mà không phải đi làm ăn xa.

*Hơn 13.000 lao động được hỗ trợ tạo việc làm

Theo ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố Bắc Ninh, đơn vị hiện triển khai 23 chương trình tín dụng chính sách. Trong đó, chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là một trong những kênh quan trọng giúp người dân đầu tư sản xuất, kinh doanh, phát triển ngành nghề và tạo việc làm.

Đến ngày 30/9/2026, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn đạt 15.557,7 tỷ đồng, với hơn 172.000 khách hàng còn dư nợ. Trong 9 tháng đầu năm, nguồn vốn đã hỗ trợ 36.365 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; góp phần tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 13.136 lao động.

Ông Nguyễn Văn Cường cho biết, để vốn vay phát huy hiệu quả, ngân hàng phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác bình xét công khai, bảo đảm đúng đối tượng. Sau giải ngân, cán bộ ngân hàng tiếp tục kiểm tra việc sử dụng vốn, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, hướng dẫn người vay tháo gỡ khó khăn và thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

HTX Thanh Niên Bắc Giang do anh Nguyễn Văn Thức làm chủ ở xã Bảo Đài, thành phố Bắc Ninh được vay vốn mở rộng nhà lưới trồng dưa các loại cho hiệu quả kinh tế. Ảnh: Trần Việt – TTXVN

Trong 9 tháng, chi nhánh đã thực hiện 7.925 lượt kiểm tra trực tiếp khách hàng vay vốn. Cùng với đó, ngân hàng phối hợp các ngành chức năng, tổ chức hội, đoàn thể gắn hoạt động tín dụng với hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, đào tạo nghề và hỗ trợ phát triển sinh kế, giúp người vay nâng cao khả năng tổ chức sản xuất, kinh doanh.

Tại cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác giữ vai trò quan trọng trong tuyên truyền chính sách, nắm bắt nhu cầu và hỗ trợ hội viên tiếp cận vốn. Bà Phùng Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trung Chính, tỉnh Bắc Ninh, cho biết Hội triển khai các chương trình vay vốn giải quyết việc làm, giảm nghèo và nước sạch, vệ sinh môi trường đến hội viên.

Đáng chú ý, việc nâng mức cho vay giải quyết việc làm từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng/hộ tạo thêm điều kiện để phụ nữ đầu tư, nhân rộng mô hình kinh tế, tăng thu nhập và ổn định cuộc sống.

Theo bà Thúy, tổng nguồn vốn do Hội quản lý đã tăng từ hơn 70 tỷ đồng lên hơn 82 tỷ đồng kể từ thời điểm sáp nhập cuối năm 2025. Nguồn vốn tăng giúp hội viên có thêm cơ hội phát triển sản xuất; tuy nhiên, nhu cầu vay vốn để mở rộng việc làm vẫn còn lớn.

Để đáp ứng nhu cầu này, trong năm 2026, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Ninh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương bố trí 650 tỷ đồng ngân sách ủy thác qua ngân hàng, đồng thời bổ sung 21,4 tỷ đồng từ nguồn lãi thu được. Việc tăng cường nguồn vốn địa phương góp phần mở rộng khả năng cho vay, tạo thêm điều kiện để người dân phát triển sản xuất và tạo việc làm.

Thời gian tới, chi nhánh tiếp tục phối hợp với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội rà soát nhu cầu vay vốn, ưu tiên các chương trình tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; đồng thời tăng cường kiểm tra, hướng dẫn người dân sử dụng vốn đúng mục đích. Việc gắn tín dụng với đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật và kết nối thị trường tiêu thụ sẽ góp phần nâng cao hiệu quả đồng vốn.