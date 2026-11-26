Ngày 26/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh ký quyết định số 3148/QĐ-UBND công nhận 10 vườn cây ăn quả đẹp năm 2026. Bao gồm: 5 vườn cam, 2 vườn bưởi, 1 vườn táo, 1 vườn ổi và 1 vườn quýt.

Vườn cây ăn quả của Hợp tác xã Sản xuất nông nghiệp và Thương mại du lịch Thanh Hải Lục Ngạn, tổ dân phố Bồng Xẻ, phường Chũ đạt giải Nhất.

Theo đó, giải Nhất thuộc về vườn bưởi rộng 8 ha của Hợp tác xã Sản xuất nông nghiệp và Thương mại du lịch Thanh Hải Lục Ngạn, tổ dân phố Bồng Xẻ, phường Chũ.

Hai giải Nhì thuộc về vườn bưởi rộng 1,8 ha của ông Trần Đình Én, tổ dân phố Tân Đức, phường Chũ và vườn cam rộng 2 ha của ông Nguyễn Văn Mậu, thôn Đồng Quýt, xã Nam Dương.

Vườn bưởi ngọt rộng 1,8 ha của gia đình ông Trần Đình Én, tổ dân phố Tân Đức, phường Chũ đạt giải Nhì.

Ba giải Ba thuộc về vườn cam rộng 12,5 ha của bà Hoàng Kim Dung, thôn Cai Vàng, xã Đông Phú; vườn cam 1 ha của ông Lưu Văn Sáng, tổ dân phố Tư Một, phường Phượng Sơn và vườn cam 1,8 ha của ông Vi Văn Khường, thôn Tam Đồng, xã Lục Ngạn.

Bốn giải Khuyến khích thuộc về các vườn cây của ông Nguyễn Trọng Vinh, thôn Đồng Quýt, xã Nam Dương (2 ha cam); ông Vũ Văn Nguyên, thôn Sàng, xã Lục Ngạn (0,5 ha táo); ông Trần Đình Long, thôn Quất Du, xã Phúc Hòa (0,5 ha ổi) và ông Nguyễn Văn Quảng, thôn Đèo Cạn, xã Kiên Lao (45 ha quýt).

Vườn táo của gia đình ông Vũ Văn Nguyên, thôn Sàng, xã Lục Ngạn đạt giải Khuyến khích.

Các chủ vườn đạt giải sẽ được trao Giấy chứng nhận tại buổi khai mạc Lễ hội trái cây Bắc Ninh năm 2026 (diễn ra ngày 4/12) tại phường Chũ.

Cuộc thi nhằm tôn vinh, biểu dương các tổ chức, cá nhân có vườn cây ăn quả đẹp, sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Qua đó, khuyến khích xây dựng các vườn cây đẹp tại những vùng sản xuất cây ăn quả tập trung gắn với tham quan, trải nghiệm, phát triển du lịch nông nghiệp; thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ trái cây theo chuỗi giá trị.

Để Cuộc thi diễn ra khách quan, công bằng, trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì thành lập Ban giám khảo với sự tham gia của đại diện các đơn vị chuyên môn. Tổ chức chấm thi dựa trên các nhóm tiêu chí: Quy mô (diện tích vườn cây tham gia cuộc thi phải đạt từ 0,5 ha trở lên đối với cá nhân và từ 5 ha trở lên đối với hợp tác xã); cảnh quan, kiến trúc, cách bố trí hàng cây, hệ thống đường đi, hệ thống tưới tiêu, biển chỉ dẫn; tình hình sinh trưởng, phát triển của cây, kỹ thuật chăm sóc, năng suất, chất lượng sản phẩm; việc sử dụng vật tư nông nghiệp, bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý chất thải trong quá trình sản xuất; khả năng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu, doanh thu, lợi nhuận; khả năng đón khách tham quan, trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm và kết nối với các điểm du lịch sinh thái, tâm linh, làng nghề của địa phương.

Du khách chụp ảnh tại vườn quýt rộng 45 ha của gia đình ông Nguyễn Văn Quảng, thôn Đèo Cạn, xã Kiên Lao.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, chính quyền các địa phương triển khai các chương trình kết nối, đưa du khách trong và ngoài thành phố đến tham quan, trải nghiệm trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các xã, phường có vườn cây ăn quả đẹp đạt giải tăng cường thông tin tuyên truyền, góp phần lan tỏa hình ảnh và nâng cao giá trị trái cây của thành phố đến người tiêu dùng trong nước và trên thế giới.

UBND các xã, phường có vườn cây đạt giải chịu trách nhiệm hỗ trợ kinh phí thưởng, cắm biển nhận diện, sản xuất an toàn, vệ sinh môi trường; hướng dẫn các chủ vườn duy trì sản xuất bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan, trải nghiệm. Đồng thời, tổ chức cho các hộ trồng cây ăn quả trên địa bàn đến tham quan, học tập kinh nghiệm để nhân rộng trong năm 2027 và những năm tiếp theo.

Thông qua cuộc thi này, thành phố hướng tới xây dựng những vườn cây không chỉ đẹp về cảnh quan, cho năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao mà còn trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách. Đây cũng là hướng khai thác lợi thế của các vùng cây ăn quả tập trung, giúp nhà vườn có thêm nguồn thu từ hoạt động du lịch, dịch vụ và tiêu thụ nông sản tại vườn.