Bắc Ninh: Việt Yên đấu giá thành công 40 lô đất ở

Phiên đấu giá do Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Group (phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh) phối hợp tổ chức, thu hút 147 khách hàng tham gia với 365 hồ sơ.

Kiểm tra hòm phiếu trước khi khách hàng bỏ phiếu trả giá các lô đất ở.

Các lô đất trên trước đây thuộc thôn Như Thiết, xã Hồng Thái và khu dân cư đường Nguyễn Thế Nho, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên (nay là phường Việt Yên), có diện tích từ 90 đến 268 m2/thửa. Khu vực đất đấu giá đã được đầu tư hạ tầng đồng bộ, thuận lợi cho cư dân sinh hoạt, kinh doanh khi xây dựng nhà ở sinh sống tại đây.

Kết quả 40/43 lô đất được đấu giá thành công. Tổng giá trúng hơn 95,5 tỷ đồng, cao hơn gần 30 tỷ đồng so với giá khởi điểm. 3 lô đấu giá không thành công do khách hàng trả giá không hợp lệ, sẽ được tổ chức đấu giá tiếp vào các phiên sau.

Lô trúng đấu giá cao nhất có giá hơn 5,8 tỷ đồng, diện tích 268 m2; lô thấp nhất có giá hơn 1,7 tỷ đồng, chênh 277 triệu đồng so với giá khởi điểm (diện tích 90 m2).

Kết quả các phiên đấu giá gần đây cho thấy, phân khúc đất nền tại thành phố vẫn giữ được sức hút mạnh, thu hút sự quan tâm lớn từ đông đảo nhà đầu tư.