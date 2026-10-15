Bắc Ninh: Vì sao nhiều bến thủy nội địa chưa được công bố hoạt động?

Duy trì hoạt động là vi phạm

Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 158/QĐ-XPHC xử phạt ông T.V.N (SN 1977, trú tại TDP Đông Tiến, phường Nếnh, TP Bắc Ninh - ông N thuê lại bến thủy nội địa của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại VLXD Hoàn Chinh) số tiền 32,5 triệu đồng vì tổ chức cho phương tiện vào dỡ hàng hóa tại vị trí chưa được cấp phép hoạt động bến thủy nội địa theo quy định.

Công ty TNHH sản xuất và thương mại VLXD Hoàn Chinh phải dừng hoạt động.

Bà B.T.T (SN 1958, trú tại thôn Bồng Lạng Thị, xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ) cũng bị phạt 13,5 triệu đồng về hành vi thuyền viên theo quy định phải có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng nhì nhưng không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn; neo đậu phương tiện để xếp dỡ hàng hóa tại vị trí chưa được cấp phép hoạt động.

Sau quyết định xử phạt trên, Công ty TNHH sản xuất và thương mại VLXD Hoàn Chinh phải dừng hoạt động vì tiếp tục duy trì là vi phạm. Trước đó, năm 2016, Công ty TNHH sản xuất và thương mại VLXD Hoàn Chinh đã được cấp phép hoạt động bến thủy nội địa. Đến năm 2021 thì hết hạn, khi đi xin cấp lại, được trả lời 10 mét đất cạnh bờ sông là hành lang thoát lũ, không cấp lại được.

Tương tự, năm 2019, Công ty TNHH Đại Lộc được UBND tỉnh Bắc Giang (nay là thành phố Bắc Ninh) cho thuê 3.169,6m2 tại xã Quang Châu, huyện Việt Yên cũ để làm đất thương mại, dịch vụ; thời gian thuê đất đến năm 2066.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, công ty đã hoàn thiện thủ tục xin cấp phép bến thủy nội địa nhưng chưa được chấp nhận với lý do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã dành 10m mép sông là đất hành lang thoát lũ, do UBND xã quản lý nên không thể cấp phép.

Cũng bị ghi 10m đất hành lang thoát lũ vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Ngô Đức Tuyên, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nam Thành cho biết: Chúng tôi đã nhiều lần tìm đến chính quyền đề nghị hướng dẫn, các đơn vị liên quan cho biết bến đã phù hợp quy hoạch nhưng có 10m hành lang thoát lũ không thể cho thuê, chuyển đổi nên chưa cấp phép. Rất mong UBND TP Bắc Ninh và các sở, ngành, địa phương sớm vào cuộc giải quyết dứt điểm vướng mắc giúp doanh nghiệp hoạt động đúng quy định.

Theo báo cáo của UBND phường Nếnh, hiện nay, trên địa bàn có 24 bến bãi, trong đó chỉ có 3 bến được cấp phép, các bến còn lại chưa được cấp phép hoặc đã hết hạn giấy phép.

Tình trạng trên cũng diễn ra phổ biến tại các xã, phường ven sông tại Bắc Ninh. Theo báo cáo số 754/BC-SNNMT, ngày 18/9/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Bắc Ninh, trên địa bàn hiện có 227 bến bãi hoạt động tập kết kinh doanh vật liệu, chủ yếu nằm trên địa bàn các xã, phường như: Nếnh, Tân Tiến, Vũ Ninh, Trung Kênh, Lục Nam, Cẩm Lý, Hợp Thịnh, Yên Phong…

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đa phần bến thủy nội địa tại Bắc Ninh hiện chưa được cấp phép hoặc đã hết hạn giấy phép.

Trong 227 bến bãi hoạt động tập kết kinh doanh vật liệu,136 bãi đã có quyết định chủ trương đầu tư, 91 bãi chưa được quyết định chủ trương đầu tư. Số bãi được thuê đất hoặc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND tỉnh là 114 bãi; 55 bãi thuê đất của UBND cấp xã hoặc thôn/khu phố, 58 bãi chưa được thuê đất hoặc tự thuê của tổ chức, cá nhân.

Đến nay, tại Bắc Ninh, có 69 bến, bãi được cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa; trong số này có 26 bến, bãi đã hết hạn thời gian cấp phép. Còn lại 158 bến bãi chưa có giấy phép hoạt động bến thủy nội địa. Số bãi đã có quy hoạch, sử dụng đất là: 177 bãi, chưa có quy hoạch, sử dụng đất là 50 bãi.

Báo cáo số 754/BC-SNNMT, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Bắc Ninh đánh giá: Việc kiểm soát điều kiện hoạt động của các bến, bãi trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với các trường hợp chưa hoàn thiện đầy đủ thủ tục về đất đai, môi trường, bến thủy nội địa nhưng vẫn hoạt động tập kết, bốc xếp và vận chuyển vật liệu. Một số tổ chức, cá nhân chưa chấp hành đầy đủ các yêu cầu trong văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, tự ý xây dựng công trình, gia cố đường vận chuyển, mở dốc qua đê…

Vẫn còn vướng mắc

Ông Vũ Mạnh Sơn, Phó chủ tịch UBND phường Nếnh, TP Bắc Ninh cho biết: Qua kiểm tra cho thấy, vướng mắc lớn nhất hiện nay là khi chưa thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, thẩm quyền cấp phép bến thủy nội địa thuộc về tỉnh, các cơ quan liên quan đã xác định 10m đất mép sông là hành lang thoát lũ. Điều này được Sở Tài Nguyên và Môi trường cũ ghi rõ trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Khi nghiên cứu hồ sơ cấp phép, Sở GTVT Bắc Giang cũ đều hỏi ý kiến Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Giang cũ thì nhận được câu trả lời: đất hành lang thoát lũ không thể cấp phép bến thủy nội địa.

Hầu hết các bến thủy nội địa trên địa bàn phường Nếnh, TP Bắc Ninh đều gặp vướng mắc về 10m hành lang thoát lũ mép sông Cầu.

"Khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, thẩm quyền cấp phép được giao về UBND xã, phường nhưng vướng mắc này chưa được giải quyết nên địa phương chưa cấp phép được. Hiện UBND phường Nếnh và các địa phương khác đã có văn bản đề nghị Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường làm rõ diện tích đất này là đất công do phường quản lý hay hành lang thoát lũ để làm căn cứ cấp phép", ông Sơn nói.

Cũng theo ông Sơn, quy định hành lang thoát lũ trước đây chỉ là quy ước giữa các sở, ngành đối với 10m đất dọc mép sông. Qua rà soát, địa phương không thấy quy định này ghi trong văn bản nào nhưng chưa được các sở, ngành bãi bỏ, hướng dẫn cách giải quyết.

Ông Đặng Công Hưởng, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Bắc Ninh khẳng định: Trước đây, tỉnh Bắc Giang cũ có quy định 10m đất mép sông là hành lang thoát lũ. Hiện nay, quy định này đã đổi thành không gian thoát lũ được tính từ bờ sông bên này đến bờ sông bên kia nhưng cao trình bao nhiêu thì tùy từng vị trí, đoạn sông, phải được cơ quan chuyên môn về thủy lợi tính toán kỹ lưỡng.

Cần sớm giải quyết dứt điểm

Trong báo cáo gửi đến Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Bắc Ninh, ông Vũ Mạnh Sơn, Phó chủ tịch UBND phường Nếnh cho biết: Đến nay, các bến bãi chưa được cấp phép bến thủy nội địa trên địa bàn đều đã xây dựng trụ cẩu để thực hiện việc cẩu vật liệu lên bãi (hầu hết các trụ cẩu chưa được cấp phép xây dựng, được xây dựng trước khi được chấp thuận chủ trương đầu tư và cho thuê đất). UBND phường đã yêu cầu các bến bãi hoàn thiện thủ tục cấp phép theo quy định. Đồng thời cam kết tháo dỡ nếu gây ảnh hưởng đến hành lang thoát lũ trong mùa mưa bão.

UBND phường Nếnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng các sở, ngành liên quan giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc cho thuê đất để thực hiện việc kinh doanh tập kết vật liệu xây dựng ven sông gắn với hoạt động của bến thủy nội địa. Đồng thời, xác định rõ diện tích 10m từ mép bờ sông vào phía chân đê là đất hành lang thoát lũ hay đất công ích do địa phương quản lý để hoàn thiện các thủ tục cấp phép bến thủy nội địa cho các bến bãi theo quy định.

Chủ các bến bãi và chính quyền địa phương đề nghị UBND TP Bắc Ninh sớm chỉ đạo giải quyết dứt điểm vướng mắc.

Ngày 18/9, trong báo cáo kết quả rà soát quy hoạch và tình hình cấp phép hoạt động của các bến, bãi ven sông trên địa bàn, ông Đặng Công Hưởng, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Bắc Ninh đề nghị: UBND cấp xã hướng dẫn các bến, bãi đã đủ điều kiện tổ chức hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật. Nhất là các bến bãi đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư và giao đất, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép hoạt động theo quy định tại Điều 25 Luật Đê điều.

Ngày 27/8, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Công văn số 9658/UBND-KTN, trong đó nêu rõ: Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh dự kiến có buổi làm việc để nắm bắt về công tác quy hoạch, cấp phép, tình hình hoạt động của các bến, bãi ven sông, bến thủy nội địa trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh giao Sở Xây dựng chủ trì, rà soát công tác quy hoạch và tình hình cấp phép hoạt động của các bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh; các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý; đề xuất, kiến nghị nhằm tăng cường công tác quản lý của Nhà nước và tổ chức hoạt động có hiệu quả của các bến thủy nội địa.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, rà soát quy hoạch và tình hình cấp phép hoạt động của các bến, bãi ven sông trên địa bàn tỉnh; khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý; đề xuất, kiến nghị nhằm tăng cường công tác quản lý của Nhà nước và tổ chức hoạt động có hiệu quả của các bến, bãi ven sông.

Sở Tài chính rà soát, báo cáo tình hình chấp thuận đầu tư các dự án bến, bãi ven sông, việc đóng góp ngân sách Nhà nước của các doanh nghiệp; các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý; đề xuất, kiến nghị.

Các sở, ngành liên quan TP Bắc Ninh đang tích cực rà soát, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phương án giải quyết dứt điểm vướng mắc, kịp thời cấp phép cho bến thủy nội địa trên địa bàn.

Thương Nguyễn