Bắc Ninh: Về chùa Bổ Đà, chiêm ngưỡng nét cổ kính giữa non xanh

Chùa Bổ Đà tọa lạc trên núi Phượng Hoàng (Bổ Đà sơn), thuộc địa phận phường Vân Hà, thành phố Bắc Ninh, là trung tâm tu hành và đào tạo tăng ni lớn của dòng thiền Lâm Tế xứ Kinh Bắc xưa. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Với lối kiến trúc độc đáo, khác biệt, giữ nguyên bản nét kiến trúc truyền thống Việt cổ đến ngày nay, chùa Bổ Đà là một trong những di tích trong Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn-Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Nhiều kiến trúc của ngôi chùa vẫn còn giữ nguyên nét cổ. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Bức tường bằng đất được xây dựng theo lối trình tường là điểm nhấn của chùa. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Nhiều kiến trúc của ngôi chùa vẫn còn giữ nguyên nét cổ. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Nhiều kiến trúc của ngôi chùa vẫn còn giữ nguyên nét cổ. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Vườn tháp cổ với 131 ngôi tháp và mộ lớn nhỏ khác nhau, lưu giữ tro cốt của hơn 1.000 vị cao tăng. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Nhiều kiến trúc của ngôi chùa vẫn còn giữ nguyên nét cổ. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Nhiều kiến trúc của ngôi chùa vẫn còn giữ nguyên nét cổ. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Nhiều kiến trúc của ngôi chùa vẫn còn giữ nguyên nét cổ. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Các nét chạm trổ góp phần khẳng định giá trị kiến trúc của ngôi chùa. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Nhiều kiến trúc của ngôi chùa vẫn còn giữ nguyên nét cổ. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)