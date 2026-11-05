Bắc Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính

Tiếp và làm việc với đoàn có lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố; đại diện các sở: Tư pháp, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ và Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bắc Giang.

Quang cảnh hội nghị chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hữu Nam, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Bắc Ninh thông tin khái quát về tình hình cải cách hành chính của địa phương.

Thành phố Bắc Ninh được thành lập ngày 20/9/2026, có diện tích tự nhiên hơn 4,7 nghìn km², dân số gần 4 triệu người. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, thành phố tiếp nhận hơn 5,7 triệu hồ sơ thủ tục hành chính; tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,58% ở cấp thành phố và 99,89% ở cấp xã.

Đồng chí Lê Hữu Nam, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Bắc Ninh trao đổi tại buổi làm việc.

Hiện nay, 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của thành phố được cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong đó 100% thủ tục đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến 96,42%; thanh toán trực tuyến 91,03%; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 95,98%.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Vũ Thị Huỳnh Mai, Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của Văn phòng UBND thành phố Bắc Ninh; đồng thời chúc mừng Bắc Ninh trở thành thành phố thứ 9 của cả nước.

Đồng chí Vũ Thị Huỳnh Mai, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Hồ Chí Minh trao đổi tại buổi làm việc.

Đồng chí mong muốn, tại buổi làm việc được trao đổi, tìm hiểu những mô hình hay, cách làm hiệu quả của Bắc Ninh trong công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính. Trong đó, đoàn quan tâm đến mô hình tổ chức, cơ chế tham mưu và phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; phương pháp lựa chọn các thủ tục hành chính ưu tiên đơn giản hóa, đánh giá kết quả thực hiện và cơ chế theo dõi việc triển khai các phương án đơn giản hóa.

Chia sẻ kinh nghiệm tổ chức thực hiện, đại diện Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Bắc Ninh cho biết, ngay từ những ngày đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, lãnh đạo thành phố yêu cầu phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo cải cách hành chính; gắn kết quả thực hiện với đánh giá chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức.

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thường xuyên theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ, kịp thời cảnh báo những trường hợp có nguy cơ trễ hạn; đồng thời tăng cường tập huấn nghiệp vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho cán bộ tại cơ sở, bảo đảm hệ thống giải quyết thủ tục hành chính vận hành đồng bộ, thông suốt.

Căn cứ vào thực tế, các địa phương chủ động xây dựng, triển khai mô hình, cách làm hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ người dân như: Ngày thứ Sáu không hẹn, Ngày Chủ nhật vì dân, Tổ xung kích thực hiện thủ tục hành chính hỗ trợ người yếu thế tại nhà; mô hình chính quyền thân thiện trao giấy khai sinh, đăng ký kết hôn trong ngày...

Đại diện các sở, ngành, cơ quan, đơn vị của thành phố Bắc Ninh chia sẻ kinh nghiệm theo từng lĩnh vực.

Trên cơ sở các nội dung trao đổi, đại diện Văn phòng UBND thành phố Bắc Ninh và Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất tăng cường kết nối, trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính.

Trước đó, Đoàn công tác Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Bắc Ninh; Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Kinh Bắc và xã Liên Bão.