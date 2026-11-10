Bắc Ninh: Ủy quyền cho Giám đốc Sở Công Thương thực hiện một số nội dung về địa chất và khoáng sản

Hội nghị bàn giao chức năng quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng sang Sở Công Thương.

Theo Quyết định, các nội dung ủy quyền bao gồm: Thành lập Hội đồng tư vấn kỹ thuật thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản (nhóm I, II và III); thành lập Hội đồng tư vấn kỹ thuật thẩm định hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, cấp lại, điều chỉnh, trả lại giấy phép khai thác khoáng sản, chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản; phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh, phê duyệt lại tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với giấy phép khai thác khoáng sản (nhóm I, II, III, IV), giấy phép khai thác tận thu khoáng sản, giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản.

Thời hạn ủy quyền tính từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2028, trừ trường hợp quy định pháp luật về nội dung trên có sự thay đổi, điều chỉnh.

Giám đốc Sở Công Thương có quyền sửa đổi, thay thế, đính chính các văn bản đã ban hành theo ủy quyền, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND thành phố về việc thực hiện các nội dung được ủy quyền, định kỳ báo cáo kết quả theo quy định.