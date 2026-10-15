Bắc Ninh ưu tiên nguồn lực, nâng chất lượng giáo dục

Nhiều chính sách hỗ trợ

Đến tháng 9/2026, thành phố Bắc Ninh đã ban hành 11 nghị quyết của HĐND và 7 quyết định của UBND về các chính sách đặc thù về giáo dục. Đây là cơ sở quan trọng để huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, tạo động lực cho ngành phát triển. Riêng năm 2025, kinh phí dành cho giáo dục đạt 12,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 40,32% tổng chi thường xuyên ngân sách địa phương, cho thấy sự quan tâm đặc biệt của thành phố với sự nghiệp trồng người.

Giờ học môn Tiếng Anh tại Trường Trung học cơ sở Tiền An (phường Kinh Bắc).

Một trong những chính sách nhận được sự quan tâm của phụ huynh, nhà trường là chương trình “Sữa học đường” được triển khai từ năm học 2025-2026. Chương trình hướng tới chăm sóc sức khỏe, cải thiện thể chất trẻ em vì mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại các cơ sở giáo dục. Chương trình triển khai tại 817 trường học gồm 425 trường mầm non với 525 nghìn trẻ và 389 trường tiểu học, trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở với 316 nghìn học sinh. Tổng kinh phí ước tính cho cả giai đoạn 2025-2030 là hơn 4,1 nghìn tỷ đồng. Cô giáo Phạm Thị Toàn, Hiệu trưởng Trường Mầm non An Lạc (xã An Lạc) chia sẻ: “Chương trình giảm bớt gánh nặng chi phí cho các gia đình khu vực miền núi, qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ phổ cập giáo dục mầm non trên địa bàn”.

Cùng với chính sách chăm lo người học, Bắc Ninh chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, bố trí đội ngũ giáo viên, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định, lâu dài. Tháng 4/2026, ngành Giáo dục tham mưu UBND thành phố phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bố trí giáo viên đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập giai đoạn 2026-2030” với tổng mức đầu tư 54 nghìn tỷ đồng. Trong đó, Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn các trường trung học phổ thông chuyên và trung học cơ sở trọng điểm” có tổng mức đầu tư hơn 1 nghìn tỷ đồng, hướng tới xây dựng các trường thành những cơ sở giáo dục tiêu biểu, tạo sức lan tỏa về chất lượng dạy và học, nhất là giáo dục mũi nhọn.

Nói về hiệu quả từ chính sách, cô giáo Nguyễn Như Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Yên Phong số 1 (phường Yên Phong) cho biết: “Từ đề án đầu tư cơ sở vật chất của thành phố, nhà trường đã được phê duyệt xây dựng thêm khối nhà 5 tầng hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu học tập của học sinh”.

Bên cạnh hệ thống trường công lập, phát triển giáo dục ngoài công lập cũng được xác định là giải pháp quan trọng nhằm giảm áp lực về trường, lớp trong bối cảnh Bắc Ninh là địa bàn công nghiệp phát triển, dân số cơ học tăng nhanh, kéo theo số lượng học sinh không ngừng gia tăng. Ngày 17/7/2026, HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 22/2026/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non, phổ thông ngoài công lập giai đoạn 2026-2030. Theo đó, các trường ngoài công lập khi xây mới phòng học, phòng chức năng được hưởng mức hỗ trợ lên tới 500 triệu đồng/phòng, tùy cấp học cùng nhiều chính sách ưu đãi khác.

Bà Trần Ngọc Mai, Giám đốc điều hành Hệ thống giáo dục mầm non Sao Mai Vschool (phường Kinh Bắc) cho hay: “Nhờ có Nghị quyết 22, hệ thống tiếp tục đầu tư xây dựng thêm Trường Mầm non Maris Stella theo hướng chuẩn quốc tế tại khu đô thị Him Lam - Vạn An. Theo Nghị quyết 22, hệ thống có thể được hỗ trợ tới 7,5 tỷ đồng nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện đối với 15 phòng học”.

Tạo bước đột phá mới

Theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện tỷ lệ kiên cố hóa trường, lớp học của Bắc Ninh đạt 98,6% (cao hơn bình quân cả nước 14%); tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 94,6%, trong đó 50% đạt chuẩn mức 2. Đây là những điều kiện quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, từng bước thu hẹp khoảng cách về điều kiện học tập giữa các vùng miền núi và đồng bằng; thành thị và nông thôn.

"Điểm nhấn quan trọng của ngành là sau khi sắp xếp, toàn thành phố còn 567 trường công lập, giảm 572 đầu mối (tương đương 50,2%). Việc tinh gọn bộ máy chính là cơ hội rất tốt để ngành chuyển mạnh từ “quản lý hành chính” sang “quản trị hiện đại”, lấy chất lượng giáo dục và sự phát triển của người học làm trung tâm" - Đồng chí Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tại buổi làm việc với ngành Giáo dục Bắc Ninh ngày 7/10/2026 về kết quả một năm thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố ghi nhận những kết quả nổi bật của ngành. Nhất là kết quả các kỳ thi diễn ra trong năm 2026 như: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (xếp thứ 10 toàn quốc); kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia (xếp thứ 6 toàn quốc); Olympic khu vực và quốc tế (xếp thứ 2 toàn quốc)... Đồng chí nhấn mạnh, ngành cần chủ động hơn nữa tham mưu với thành phố các chính sách hỗ trợ người học như đóng bảo hiểm y tế, hỗ trợ bữa ăn bán trú và tạo điều kiện để học sinh học các môn nghệ thuật với sự tham gia giảng dạy trực tiếp của nghệ nhân. Qua đó, không chỉ nâng cao điều kiện học tập mà còn góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Các ngành, địa phương cũng tăng cường phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, chủ động tháo gỡ những khó khăn về cơ chế, nguồn lực, đầu tư, đội ngũ giáo viên và công nghệ. Các nhiệm vụ cần gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và tiến độ thực hiện, bảo đảm chủ trương, chính sách được chuyển hóa thành kết quả thiết thực, mang lại lợi ích trực tiếp cho người học và các cơ sở giáo dục.

Đồng chí Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá: Điểm nhấn của ngành là sau sắp xếp, toàn thành phố còn 567 trường công lập, giảm 572 đầu mối (tương đương 50,2%). Việc tinh gọn bộ máy là cơ hội rất tốt để ngành chuyển mạnh từ “quản lý hành chính” sang “quản trị hiện đại”, lấy chất lượng giáo dục và sự phát triển của người học làm trung tâm. Việc kết hợp đồng bộ giữa đầu tư hạ tầng, kiện toàn đội ngũ, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số... chính là những giải pháp quan trọng mang tính quyết định để Bắc Ninh tạo bước đột phá mới về phát triển giáo dục và đào tạo.